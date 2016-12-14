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تحركات للجيش المغربى قرب الحدود مع موريتانيا

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تحركات للجيش المغربى قرب الحدود مع موريتانيا تحركات للجيش المغربى قرب الحدود مع موريتانيا

>(أ ش أ)

  

ذكرت صحيفة "المساء" المغربية أن المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، الجنرال دو كور دارمى بوشعيب عروب، أعلن ثورة فى جهاز الجيش بالمنطقة الجنوبية، إذ أصدر أوامره بتغيير أماكن ثكنات عسكرية ونقلها إلى نقط "توصف بالسوداء"، قريبة من منطقة الكركرات، قرب الحدود مع موريتانيا؛ وذلك ردا على التحركات الجزائرية الموريتانية التى تهدف إلى نقل جزء من مخيمات تندوف إلى المنطقة ذاتها.

وقالت الصحيفة، فى عددها الصادر اليوم، إن الجنرال دوكور دارمى بوشعيب عروب وصل إلى مدينة كلميم، وعقد عدة اجتماعات مع المسئولين العسكريين بالمنطقة الجنوبية، لتدارس ملف تصعيد التوتر الذى تزامن مع إطلاق المغرب منذ يوليو حملة دبلوماسية فى إفريقيا ستمهد لعودته إلى الاتحاد الإفريقي.


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