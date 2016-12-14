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اليوم.. المقاولون العرب يسعى للنجاة من "كمين" الداخلية

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اليوم.. المقاولون العرب يسعى للنجاة من "كمين" الداخلية اليوم.. المقاولون العرب يسعى للنجاة من "كمين" الداخلية

>كتبت لبنى عبد الله

تختتم اليوم الأربعاء منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدورى العام بإقامة أربع مواجهات ساخنة حيث يستضيف المقاولون العرب نظيره الداخلية، ويواجه الشرقية منافسه النصر للتعدين، ويلاقى الإسماعيلى نظيره أسوان وتختتم المباريات بلقاء وادى دجلة مع طنطا.

 

ففى تمام الثانية والنصف ظهرًا يستضيف المقاولون العرب نظيره الداخلية على استاد عثمان أحمد عثمان فى مواجهة يسعى ذئاب الجبل خلالها لمواصلة قطار الانتصارات والذى كان آخره الفوز على وادى دجلة بهدفين مقابل هدف فى الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل الداخلية مع الإسماعيلى بهدفين لكل فريق فى إطار نفس الجولة.

 

ويحتل المقاولون المركز الثامن برصيد 20 نقطة فيما يظهر الداخلية فى المركز الرابع عشر برصيد 10 نقاط فى صراعه للنجاة من شبح الهبوط لدورى المظاليم .

 

ويسعى محمد عودة للزحف بفريقه نحو المربع الذهبى فى جدول المسابقة بينما يبحث أشرف قاسم المدير الفنى للداخلية عن فوزه الأول مع الفريق .

 


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