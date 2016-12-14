سعر الذهب اليوم الاربعاء 14-12-2016 في مصر، حيث ان اسعار الذهب ارتفعت ارتفاع طفيف اليوم وسوف نتعرف علي أخر أسعار الذهب الان في مصر لليوم الاربعاء 14 ديسمبر 2016، حيث أن سعر المعدن النفيس قد أرتفع مع أرتفاع سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي المصري بتعويم الجنية المصري وتحرير سعره أمام العملات الأجنبية قبل ما يقرب شهرين من الان.

أرتفع سعر الذهب في تلك الفترة مع تدنى المستوي الأقتصادى لعدد كبير من المواطنون في مصر، بسبب الأحداث التي جرت في مصر منذ العام 2011، والتي أدت إلي تدمير لقطاع السياحة وغلق العديد من المصانع، وأنسحاب العديد من المستثمرين الأجانب من السوق المصري، أدى ذلك إلي عزوف عدد كبير من الشباب الذين هم مقبلون علي الزواج عن شراء ما يسمي بـ “الشبكة”، وقد تم اطلاق العديد من المبادرات في العديد من المحافظات المصرية التي تدعو إلي الأستغناء عن الذهب عند الزواج، نظراً لأرتفاع سعره، والتسهيل علي الشباب.

سعر الذهب في مصر هو مرتبط أرتباطاً كلياً بسعر الدولار الامريكي امام الجنية المصري، ولهذا نجد ان سعر الذهب في اعلي مستوياته الان، نظراً لأرتفاع سعر الدولار الامريكي أمام العملة المصرية، وأن عدم أستقرار الدولار عند سعر معين الان يعني ايضاً بالتبعية عدم أستقرار اسعار الذهب في السوق المصري.



سعر الذهب اليوم



النوع السعر بالجنية المصري

ذهب عيار 18 503 جنية

ذهب عيار 21 590 جنية

ذهب عيار 24 674 جنية

سعر الجنية الذهب 4720 جنية

سعر الذهب يوم الاربعاء الموافق 14 ديسمبر 2016 انخفض بمقدار بسيط عن السعر امس، تابعونا دائماً لمعرفة أسعار الذهب بالصاغة عيار 21 وعيار 18 وعيار 24، وسعر الجنية الذهب، تابعونا دائماً لمعرفة سعر الذهب اليوم في مصر.

شبكةعيونالإخبارية

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