سعر الدولار اليوم الاربعاء 14/12/2016 فى البنوك والسوق السوداء و إرتفاع جنوني فى سعر الدولار

ننقل لكم سعر الدولار اليوم الاربعاء 14 ديسمبر فى البنوك والسوق السوداء، خاصة وأن أسعار الدولار الان إرتفعت بشكل كبير ووصل سعر الشراء إلي 18.30 فى عدد كبير من البنوك فى منحني تصاعدي للدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصرى، خاصة وأن البنوك تحرص على جمع أكبر قدر من العملة الأمريكية من أجل الوفاء لطلبات المستوردين، وينذر هذا الإرتفاع بموجة جديدة فى أسعار المنتجات.



سعر الدولار اليوم الاربعاء 14 ديسمبر فى مصر

وصل سعر الدولار اليوم الاربعاء بناء على تصريحات من أحد المتعاملين فى السوق السوداء إلي 18.37 للشراء والذى أكد أن ذلك أعلى سعر للدولار أي بفارق ضئيل عن أقرب البنوك، وأردف أن بنك الإستثمار والذي يعرض سعر شراء الدولار بنفس السعر ولكن فروعه محدودة داخل مصر، ومن المتوقع أن تشهد أسعار الدولار اليوم الأربعاء نقلة نوعية جديدة.



أفضل بنك تبيع له الآن هو بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، يشتري منك الدولار بسعر 18.30 جنيه

أفضل بنك تشتري منه الآن هو البنك العربي اﻷفريقي الدولي، يبيع لك الدولار بسعر 18.35 جنيه



سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك



البنك سعر الشراء سعر البيع

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 18.30 18.60

البنك اﻷهلي الكويتي (بنك بيريوس) 18.26 18.50

مصرف أبو ظبي الإسلامي 18.25 18.50

بنك البركة مصر 18.24 18.59

إتش إس بي سي مصر 18.21 18.69

بنك التعمير والإسكان 18.20 18.60

كريدي أجريكول مصر 18.20 18.60

البنك المصري الخليجي 18.20 18.65

البنك المصري لتنمية الصادرات 18.20 18.50

بنك الإسكندرية 18.15 18.45

بنك قناة السويس 18.15 18.45

المصرف المتحد 18.15 18.60

البنك المركزي المصري 18.11 18.49

البنك اﻷهلي المصري 18.10 18.35

بنك مصر إيران للتنمية 18.10 18.50

بنك مصر 18.10 18.35

بنك بلوم مصر 18.10 18.35

البنك اﻷهلي اليوناني 18.10 18.60

البنك العربي اﻷفريقي الدولي 18.05 18.35

البنك التجاري الدولي 18.05 18.55

بنك القاهرة 18.00 18.40

بنك فيصل الإسلامي المصري 18.00 18.50

سعر الدولار اليوم فى البنوك المصرية

واصل سعر الدولار اليوم الاربعاء الإرتفاع فى البنوك وخاصة بنك الاستثمار العربى و بنك بيريوس وبنك ساييب وبنك تنمية الصادرات وإستقرت أسعار الدولار ببنوك أخرى مثل بنك اسكندرية والبنك الأهلي وبنك مصر والمصرف المتحد وبنك ايران والبنك العربى خاصة مع إختلاف سعر الشراء والبيع بين تلك البنوك ، محدث بشكل لحظي لباقي البنوك فى مصر.





واصلت البنوك الخاصة تصدر مشهد اعلى سعر للشراء للدولار منذ قرابة الأسبوع، وإضطرت البنوك الحكومية مثل البنك الاهلى المصرى وبنك مصر إلي مجاراة البنوك الخاصة فى إرتفاع سعر الدولار للشراء من أجل الحفاظ على العملاء ممن يحرصون على تغيير العملات بها، خاصة وأن البنوك الحكومية تفتح أبوابها امام المتعاملين لتغيير سعر الدولار.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أكد أن سعر الدولار الحالى غير عادل، مؤكدا أن الوضع سيستمر بضعة شهور ولكنه سيعود من جديد للإستقرار، مؤكدا ان سعر الدولار الان سواء 17 أو 18 جنيه هو أمر غير منطقى، مشيرا إلي أهمية السير فى الإصلاحات الإقتصادية.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads