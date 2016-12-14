ضبط 6 بنادق آلية وذخيرة بحوزة 6 أشخاص بقنا

قنا – هند المغربى

تولت نيابة قنا، تحت إشراف المستشار أحمد عبد الرحمن المحامى العام لنيابات قنا، التحقيقات فى ضبط 6 بنادق آلية وذخيرة بحوزة 6 أشخاص.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، برئاسة اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، وإشراف العميد محمد هندى المباحث الجنائية، وعصام خضرى رئيس المباحث، تمكنت من ضبط 6 بنادق آلية وخزائن وذخيرة بحوزة كلا من (حسن م م) 60 سنة مزارع، و(حسانين م ح) 28 سن عامل و(محمود م ح) 20 سنة عامل، و(عادل م ع) 30 سنة عامل، و(خليل أ خ) 35 سنة عامل، وبمسكن (أحمد م) 38 سنة عامل، تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين، وتولت النيابة العامة المختصة التحقيقات.