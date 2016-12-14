حبس تشكيل عصابى ضبط بحوزته قطع أثرية وأسلحة نارية بالهرم

كتب أحمد الجعفرى

أمرت نيابة الهرم بحبس ربة منزل وعاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بالاتجار فى القطع الأثرية، كما أمرت بالتحفظ على 8 تماثيل فرعونية وطبنجتين ومبلغ 2000 دولار مزيفة وجهاز لاسلكى ضبطت بحوزتهم، وعرضهم على الجهات المختصة لفحصهم وكتابة تقرير عنهم.

كانت معلومات قد وردت لضباط مباحث قسم شرطة الهرم تفيد اتجار ربة منزل تدعى "كريمة. ع " و"باسم. م" و"مصطفى. ع" عاطلين بالتماثيل الأثرية، وبإعداد كمين لهم تمكن النقيب هانى عجلان ضابط مباحث قسم شرطة الهرم من القبض عليهم وبحوزتهم 8 قطع أثرية وطبنجتين وجهاز لاسلكى و2000 دولار مزورة.

واعترف المتهمون بحيازتهم للمضبوطات للاتجار بها، وحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة واللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة للمباحث وباشرت النيابة التحقيق.