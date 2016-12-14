أخبار عاجلة

ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الاتحاد لمباراة الأهلى -
ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الأهلى لمباراة الاتحاد -
ستاد مصر: تشكيل فريقى الإتحاد والأهلى لمباراتهم معاً -
عاجل.. قرار جرئ من وزير النقل اليوم بخفض سعر تذكرة المترو إلى نصف جنيه لهذه الفئات والتنفيذ فوراً -
الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية تحبظ محاولة تفجير لمستشفى 57357 -
8 الصبح - حلقة عن تجديد الخطاب الديني ودور الأزهر فى مواجهة الإرهاب - حلقة 11-4-2017 -
ستاد مصر: تحليل طريقة لعب فريقى الاتحاد والأهلى من خلال التشكيل -
رئيس الأركان يبحث مع قائد الجيش الزامبي زيادة التعاون العسكري بين البلدين -
عبدالعال بعد فرض "الطوارئ": يجب تطبيق كل ما هو استثنائي.. وعلى الصحافة الحذر -
رسمياً: السبت والأحد والإثنين إجازة لجميع الموظفين العاملين بهذه المصالح الحكومية لتلك الأسباب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

عالم مصرى بالخارج: التنازل عن الجنسية ليس معيارا لخدمة الوطن وأعتز بمصريتى

Google+ Print
عالم مصرى بالخارج: التنازل عن الجنسية ليس معيارا لخدمة الوطن وأعتز بمصريتى عالم مصرى بالخارج: التنازل عن الجنسية ليس معيارا لخدمة الوطن وأعتز بمصريتى

>كتب: وائل ربيعى – محمود راغب

قال المهندس تامر الجوهرى، أحد العلماء المشاركين فى مؤتمر " تستطيع" المقام فى مدينة الغردقة، إنه لم يتنازل عن جنسيته المصرية ولم يحصل على أى جنسية أخرى، قائلاً: "التنازل عن الجنسية تحكمه ظروف كثيرة.. معايا جنسيتى المصرية ومعيش أى جنسية أخرى وأعتز بمصريتى".

 

وأضاف، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن التنازل عن الجنسية المصرية من عدمه ليس معيارًا، قائلاً: "لو أقدر أساهم للبلد هعمل ده، وليس فقط من خلال جنسيتى أستطيع خدمة البلد ونقل الخبرات لها فى أى مكان ووقت".

 

وأشار الجوهرى، إلى ضرورة التركيز فى الإيجابيات، قائلاً: "لازم نفكر هنعمل إيه لبكرة مش كنا فين إمبارح، كل حاجة ينفع تتعمل طالما هناك إرادة لعمل هذه الأشياء".


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الاتحاد لمباراة الأهلى

ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الاتحاد لمباراة الأهلى

ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الأهلى لمباراة الاتحاد

ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الأهلى لمباراة الاتحاد

ستاد مصر: تشكيل فريقى الإتحاد والأهلى لمباراتهم معاً

ستاد مصر: تشكيل فريقى الإتحاد والأهلى لمباراتهم معاً

ستاد مصر: تحليل طريقة لعب فريقى الاتحاد والأهلى من خلال التشكيل

ستاد مصر: تحليل طريقة لعب فريقى الاتحاد والأهلى من خلال التشكيل