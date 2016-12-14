عالم مصرى بالخارج: التنازل عن الجنسية ليس معيارا لخدمة الوطن وأعتز بمصريتى

كتب: وائل ربيعى – محمود راغب

قال المهندس تامر الجوهرى، أحد العلماء المشاركين فى مؤتمر "مصر تستطيع" المقام فى مدينة الغردقة، إنه لم يتنازل عن جنسيته المصرية ولم يحصل على أى جنسية أخرى، قائلاً: "التنازل عن الجنسية تحكمه ظروف كثيرة.. معايا جنسيتى المصرية ومعيش أى جنسية أخرى وأعتز بمصريتى".

وأضاف، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن التنازل عن الجنسية المصرية من عدمه ليس معيارًا، قائلاً: "لو أقدر أساهم للبلد هعمل ده، وليس فقط من خلال جنسيتى أستطيع خدمة البلد ونقل الخبرات لها فى أى مكان ووقت".

وأشار الجوهرى، إلى ضرورة التركيز فى الإيجابيات، قائلاً: "لازم نفكر هنعمل إيه لبكرة مش كنا فين إمبارح، كل حاجة ينفع تتعمل طالما هناك إرادة لعمل هذه الأشياء".