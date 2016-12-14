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أحد علماء مصر بالخارج: يجب التوجه نحو التعليم المهنى لقدرته على حل المشكلات

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أحد علماء مصر بالخارج: يجب التوجه نحو التعليم المهنى لقدرته على حل المشكلات أحد علماء مصر بالخارج: يجب التوجه نحو التعليم المهنى لقدرته على حل المشكلات

>كتب وائل ربيعى – محمود راغب

أكد الدكتور فيكتور رزق الله، أحد علماء فى الخارج المشاركين فى مؤتمر "مصر تستطيع"، الذى تنظمه وزارة الهجرة بمدينة الغردقة، أنه يجب على المصريين أن يتعلموا المهن المختلفة وأن يتوجهوا نحو التعليم المهنى لأنه قادر على حل العديد من المشكلات، وألا ينصب تركيزهم على التعليم الجامعى فقط، والسعى نحو التعليم المهنى الذى تقوم عليه الدول.

 

وأضاف رزق الله، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن عدد الجامعيين فى دولة ألمانيا الاتحادية فقط 9% فقط وباقى المواطنين يلجأون للتعليم المهنى، مؤكدًا ضرورة أن تتغير الثقافة لدى المصريين فيما يتعلق بالتعليم المهنى .

 

وأوضح رزق الله، أنه عمل فى ما يقرب من 1400 مشروع طوال الـ20 عامًا الماضية لم يقم خلالها بمشاركة بالعمل بيده وإنما فقط استثمار العقل فى الرسم والتصميم، وبعد ذلك قيام الفنيين والمهنيين بالعمل على أرض الواقع وتنفيذ هذه الأفكار، مؤكدًا أن القائم بالعمل المهنى يستحق كل الاحترام فى كل الدول لأنه القادر على تنفيذ العمل، لافتًا إلى ضرورة الاستفادة من خلال هذا المؤتمر والعمل على الخروج بتوصيات تفيد المجتمع المصرى .


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