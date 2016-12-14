بالفيديو...البشير عبدو يهدي "توحشناك" لإبنه سعد المجرد

أطلق الفنان المغربي البشير عبدو، والد سعد المجرد أغنية "توحشناك" التي كان يستعد لإطلاقها قبل شهر، الأغنية شكلاً ومضموناً تطابقت بالصدفة مع محنة سعد المجرد.

وكُتب على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك للفنان البشير عبدو، تدوينة تفاعل معها جمهور عريض من محبي الفنان حيث جاء فيها: "وعن طريق الصدفة تطابقت كلمات الاغنية مع ما يعيشه الفنان البشير عبدو من شوق كبير لابنه في ظل محنته التي نتمنى أن تكون سحابة عابرة، و نتمنى من الله تعالى رجوع الفنان سعد المجرد في القريب العاجل لأسرته الصغيرة و الكبيرة و جمهوره الحبيب".

الأغنية من الحان رضوان الديري، كلمات زكرياء الحداني، توزيع رشيد محمد علي، تصميم فيصل حلمي.