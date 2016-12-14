ياسمين صبري تنفي إهانتها للنجم كريم عبد العزيز

نفت الممثلة الشابة ياسمين صبري كل ما تردد عن اتصالها بالنجم كريم عبد العزيز وطلب الانضمام لفريق مسلسله الجديد "الزيبق"، وأنه رفض تواجدها فوجهت له الكثير من الإهانات مؤكدة أن "المكالمة المزعومة" لم تحدث من الأساس، وأنها متفرغة لبطولة مسلسل أحمد السقا الجديد "الحصان الأسود.

ياسمين صبري أبدت دهشتها من افتعال مشاجرة هاتفية بينها وبين النجم كريم عبد العزيز، وأكدت أنه لم يحدث اتصال بينهما ، ولا يوجد أي سبب للخلاف، ونفت تماماً أن تكون طلبت "فرصة عمل" داخل مسلسله الجديد، لأنها رفضت العديد من العروض وصارت متفرغة لتصوير مسلسل أحمد السقا الجديد "حصان أسود" المقرر عرضه بموسم دراما رمضان 2017.

يذكر ان الشائعات أكدت رغبة ياسمين في مغادرة مسلسل السقا بعدما تعاقد مع النجمة شيري عادل التي وضعت شرطاً بأن يكون اسمها سابقاً على كل نجمات المسلسل، وسرب البعض تفاصيل محادثة هاتفية مزعومة بين ياسمين وكريم عبد العزيز طلبت فيها الانضمام لفريق العمل بدلاً من النجمة المعتذرة منة فضالي، فطلب منها حلاقة شعر رأسها بالكامل ولكنها رفضت وعلق كريم على الرفض بأنها لا تصلح لمهنة التمثيل من الأساس، وردت عليه بأنه لم يكن ليصبح نجماً لولا وساطة والده المخرج الكبير عمر عبد العزيز، وهو ما نفته ياسمين جملة وتفصيلاً، بينما فضل كريم تجاهل القصة بأكملها.