وفاة الفنانة زبيدة ثروت بعد سنوات من المعاناة مع المرض

توفيت منذ قليل الفنانة المصرية القديرة زبيدة ثروت ، عن عمر 76 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، ومن المقرر تشييع الجثمان غداً الأربعاء بعد صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة، وتعد أول ممثلة من أحفاد الأسرة المالكة العلوية المصرية.

الفنانة زبيدة ثروت ولدت في 14 يونيو 1940، في الإسكندرية، وهي ابنه زبيدة حسين كامل؛ نجل الخديوي إسماعيل، وحفيدة السلطان حسين كامل، سلطان مصر، وحملت لقب صاحبة أجمل عيون في السينما المصرية والعربية، وكانت أول من حمل لقب قطة الشاشة المصرية وكان أول فيلم سينمائي لها هو "دليلة" عام 1956، والذي ظهرت فيه لبضع دقائق مع شادية وعبدالحليم حافظ، وأشهر أفلامها مع عبد الحليم حافظ بطولة فيلم "يوم من عمري" و"نصف عذراء" مع محسن سرحان و"الحب الضائع" مع رشدي أباظة وسعاد حسني، وقدمت أكثر من 100 عمل فني.

اعتزلت زبيدة ثروت السينما بنهاية السبعينيات من القرن الماضي، وتفرغت للعبادة وحاولت العودة للفن بعرض مسرحي مع الفنان أمين الهنيدي، ولكنها واصلت بعده رحلة الاعتزال النهائي للتمثيل.