أخبار عاجلة

الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية تحبظ محاولة تفجير لمستشفى 57357 -
8 الصبح - حلقة عن تجديد الخطاب الديني ودور الأزهر فى مواجهة الإرهاب - حلقة 11-4-2017 -
ستاد مصر: تحليل طريقة لعب فريقى الاتحاد والأهلى من خلال التشكيل -
رئيس الأركان يبحث مع قائد الجيش الزامبي زيادة التعاون العسكري بين البلدين -
عبدالعال بعد فرض "الطوارئ": يجب تطبيق كل ما هو استثنائي.. وعلى الصحافة الحذر -
رسمياً: السبت والأحد والإثنين إجازة لجميع الموظفين العاملين بهذه المصالح الحكومية لتلك الأسباب -
السفيرة عزيزة - الشاعرة / نور عبد الله ... قصيدة " ملوك الأرض " -
ازدياد الإقبال في الانتخابات على مقعدي السادات ومصيلحي -
توقيع بروتوكول تعاون بين «الصحفيين» ونظيرتها البحرينية -
وزير الدفاع يفتتح مؤتمر علوم تكنولوجيا الطيران والفضاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

وفاة الفنانة زبيدة ثروت بعد سنوات من المعاناة مع المرض

Google+ Print

الأربعاء 14-12-2016 00:45

توفيت منذ قليل الفنانة المصرية القديرة زبيدة ثروت ، عن عمر 76 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، ومن المقرر تشييع الجثمان غداً الأربعاء بعد صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة، وتعد أول ممثلة من أحفاد الأسرة المالكة العلوية المصرية.

الفنانة زبيدة ثروت ولدت في 14 يونيو 1940، في الإسكندرية، وهي ابنه زبيدة حسين كامل؛ نجل الخديوي إسماعيل، وحفيدة السلطان حسين كامل، سلطان ، وحملت لقب صاحبة أجمل في السينما المصرية والعربية، وكانت أول من حمل لقب قطة الشاشة المصرية وكان أول فيلم سينمائي لها هو "دليلة" عام 1956، والذي ظهرت فيه لبضع دقائق مع شادية وعبدالحليم حافظ، وأشهر أفلامها مع عبد الحليم حافظ بطولة فيلم "يوم من عمري" و"نصف عذراء" مع محسن سرحان و"الحب الضائع" مع رشدي أباظة وسعاد حسني، وقدمت أكثر من 100 عمل فني.

اعتزلت زبيدة ثروت السينما بنهاية السبعينيات من القرن الماضي، وتفرغت للعبادة وحاولت العودة للفن بعرض مسرحي مع الفنان أمين الهنيدي، ولكنها واصلت بعده رحلة الاعتزال النهائي للتمثيل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
ستاد مصر: تحليل طريقة لعب فريقى الاتحاد والأهلى من خلال التشكيل

ستاد مصر: تحليل طريقة لعب فريقى الاتحاد والأهلى من خلال التشكيل

مدير أمن الغربية الجديد لـ"مصراوي": كردونات على بُعد 150 مترًا من الكنائس

مدير أمن الغربية الجديد لـ"مصراوي": كردونات على بُعد 150 مترًا من الكنائس

ستاد مصر - ملخص الشوط الأول لمباراة بتروجيت أمام الإنتاج الحربي

ستاد مصر - ملخص الشوط الأول لمباراة بتروجيت أمام الإنتاج الحربي

سفير سويسرا: مليار دولار حجم أعمال 100 شركة سويسرية في مصر

سفير سويسرا: مليار دولار حجم أعمال 100 شركة سويسرية في مصر