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هل تنفذ أسرة زبيدة ثروت وصيتها بالدفن بجوار هذا النجم؟

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الأربعاء 14-12-2016 00:58

في آخر ظهور لها بعد الرحلة الأولى لعلاجها اعترفت الفنانة زبيدة ثروت بوجود قصة غرام مع العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ نشأت بكواليس تصوير فيلم "يوم من عمري" وأكدت أن حليم تقدم لخطبتها ولكن والدها الضابط رفض هذا الزواج وقيل إن جدها هدد بحرمانها من الميراث إذا لم تكمل تعليمها الجامعي أو تزوجت من الوسط الفني.

زبيدة أعلنت بالحوار نفسه أنها كتبت بوصيتها أن يتم الصلاة عليها بمسجد السيدة نفيسة وأن تدفن بجوار العندليب بمقبرته الشهيرة بمنطقة الإمام الشافعي، وقد التزمت أسرتها بالجزء الأول وأعلنت أن صلاة الجنازة ستقام غداً بالمسجد الشهير، فهل تنفذ الجزء الثاني وتدفن قطة الشاشة المصرية بجوار حليم؟

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سيدتي