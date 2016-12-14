أخبار عاجلة

ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الاتحاد لمباراة الأهلى -
ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الأهلى لمباراة الاتحاد -
ستاد مصر: تشكيل فريقى الإتحاد والأهلى لمباراتهم معاً -
عاجل.. قرار جرئ من وزير النقل اليوم بخفض سعر تذكرة المترو إلى نصف جنيه لهذه الفئات والتنفيذ فوراً -
الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية تحبظ محاولة تفجير لمستشفى 57357 -
8 الصبح - حلقة عن تجديد الخطاب الديني ودور الأزهر فى مواجهة الإرهاب - حلقة 11-4-2017 -
ستاد مصر: تحليل طريقة لعب فريقى الاتحاد والأهلى من خلال التشكيل -
رئيس الأركان يبحث مع قائد الجيش الزامبي زيادة التعاون العسكري بين البلدين -
عبدالعال بعد فرض "الطوارئ": يجب تطبيق كل ما هو استثنائي.. وعلى الصحافة الحذر -
رسمياً: السبت والأحد والإثنين إجازة لجميع الموظفين العاملين بهذه المصالح الحكومية لتلك الأسباب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالفيديو.. إبن دايفيد بيكهام يطلق أول أغنية له

Google+ Print

الأربعاء 14-12-2016 01:21

صوّر كروز بيكهام Cruz David Beckham، ابن مصممة الأزياء العالمية فيكتوريا بيكهام Victoria Beckham والنجم العالمي دايفيد بيكهام David Beckham أول كليب لأغنيته "if every day was a Christmas".

ورافقت فيكتوريا ابنها البالغ من العمر 11 عاماً فقط خلال التصوير لتقديم الدعم له على الرغم من الانتقادات التي توجهت لعائلته بسبب ضرر إدخاله في مجال الفن في عمره الصغير.

وقد أحدثت الأغنية ضجّة على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ شبهه البعض بالنجم الكندي جاستن بيبر، وقال البعض إنه سيسير على نفس نهجه، وسوف يُصبح النسخة الثانية منه.

واللافت أن عائدات الأغنية التي طرحت للمرة الأولى في الإذاعة البريطانية BBC، ستذهب بالكامل لمنظمة غير حكومية تساعد الأطفال والشباب المحتاجين في المملكة المتحدة.

يشار إلى أن أغنية "If Every Day Was Christmas"، هي إحدى أغاني المطرب العالمي المشهور إلفيس بريسلي، الذي كان واحدًا من ألمع نجوم الموسيقى والغناء في السبعينيات.

أغنية "If Every Day Was Christmas" بصوت كروز بيكهام:

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
بالفيديو- أول نفق للسفن في العالم ...تعرف على التفاصيل

بالفيديو- أول نفق للسفن في العالم ...تعرف على التفاصيل

تعرف على أهم اختصاصات المجلس الأعلى وهيئتي الصحافة والإعلام" (فيديوجراف)

تعرف على أهم اختصاصات المجلس الأعلى وهيئتي الصحافة والإعلام" (فيديوجراف)

بالفيديو- الوكيل البابوي بالإسكندرية يكشف لحظة استقبال البابا تفجير المرقسية؟

بالفيديو- الوكيل البابوي بالإسكندرية يكشف لحظة استقبال البابا تفجير المرقسية؟

فيديو.. خالد منتصر: هناك «تيار سلفي الهوى» قد أمسك برقبة الأزهر

فيديو.. خالد منتصر: هناك «تيار سلفي الهوى» قد أمسك برقبة الأزهر