بالفيديو.. إبن دايفيد بيكهام يطلق أول أغنية له

صوّر كروز بيكهام Cruz David Beckham، ابن مصممة الأزياء العالمية فيكتوريا بيكهام Victoria Beckham والنجم العالمي دايفيد بيكهام David Beckham أول فيديو كليب لأغنيته "if every day was a Christmas".

ورافقت فيكتوريا ابنها البالغ من العمر 11 عاماً فقط خلال التصوير لتقديم الدعم له على الرغم من الانتقادات التي توجهت لعائلته بسبب ضرر إدخاله في مجال الفن في عمره الصغير.

وقد أحدثت الأغنية ضجّة على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ شبهه البعض بالنجم الكندي جاستن بيبر، وقال البعض إنه سيسير على نفس نهجه، وسوف يُصبح النسخة الثانية منه.

واللافت أن عائدات الأغنية التي طرحت للمرة الأولى في الإذاعة البريطانية BBC، ستذهب بالكامل لمنظمة غير حكومية تساعد الأطفال والشباب المحتاجين في المملكة المتحدة.

يشار إلى أن أغنية "If Every Day Was Christmas"، هي إحدى أغاني المطرب العالمي المشهور إلفيس بريسلي، الذي كان واحدًا من ألمع نجوم الموسيقى والغناء في السبعينيات.

أغنية "If Every Day Was Christmas" بصوت كروز بيكهام:

