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كيت ميدلتون تخطف الأنظار بـ تاج الأميرة ديانا

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الأربعاء 14-12-2016 01:58

لفتت الأميرة كيت ميدلتون Kate Middleton أنظار الجميع في حفل عيد الميلاد، الذي جمع أفراد العائلة الملكية خلال حفل استقبال دبلوماسي سنوي يوم الخميس الماضي.

وقد عبّر بعض عشاق العائلة المالكة عن سعادتهم لمشاركة صور الحفل الدبلوماسي مع عامة الناس، خصوصاً أنه من المعتاد ابقاء صور هذه المناسبة حصرية داخل القصر.

أطلّت دوقة كامبريدج بثوب أحمر اللون، ارتدته في مناسبات سابقة، ووضعت أحد تيجان الأميرة ديانا الأكثر استعمالاً.

يشار الى كيت ميدلتون زارت مؤخراً سجناً للنساء ومركزاً لتقديم الخدمات النفسية والاجتماعية للنساء المأزومات.

 

ماذا تفعل الأميرة كيت ميدلتون في سجن النساء؟

 

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