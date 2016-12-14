بالصور: ملكة جمال الشرق .. زبيدة ثروت

يقال إن الألوان الطبيعية عرفت طريقها للسينما الأبيض والأسود عبر عيون ملكة جمال الشرق الراحلة زبيدة ثروت، التي أجبرت العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ على أن يغني لها "أبو عيون جريئة" ورفضت الزواج، مثلما رفضت الزواج من الأسطورة الكروية بيليه، وظلت تحتفظ من بين كل ألقابها بتاج "ملكة جمال الشرق" زبيدة ثروت.

صاحبة أجمل عيون في السينما المصرية، ذات الوجه الملائكي البريء، ملكة الرومانسية ، قطة السينما المصرية، كلها ألقاب لنجمة واحدة هي زبيدة أحمد ثروت ابنة ضابط الجيش المصري وحفيدة السلطان حسين كامل المولودة بمدينة الإسكندرية في 14 يونيو 1940 .

حصلت الفنانة زبيدة ثروت على ليسانس الحقوق من جامعة الاسكندرية،وعملت محامية تحت التمرين بمكتب المحامي الكبير لبيب معوض بجانب عملها في الفن، ولكنها عرفت الطريق للشهرة بشهادة من مسابقة مجلة الجيل عن صاحبة أجمل عيون، ومن غلاف المجلة تصدرت أفيشات السينما عام 1956 عندما شاركت مع القديرة شادية والعندليب عبد الحليم حافظ بفيلم "دليلة"، ثم ظهرت بالعام نفسه بفيلم "حكاية 3 بنات".

غلاف آخر منحها بطولة أخرى، فقد اختيرت ملكة جمال الشرق باستفتاء مجلة الكواكب الشهيرة بالعام التالي مباشرة لتحصل على أول بطولة لها بفيلم "الملاك الصغير" ومن بعده فيلم "نساء في حياتي"، وحققت مكانتها كممثلة أمام النجم كمال الشناوي بفيلم "عاشت للحب".

مع بداية الستينيات من القرن الماضي بدأت زبيدة ثروت بوضع علامتها على مسيرة السينما العربية، وقدمت على مدار 10 سنوات قائمة من أهم الأفلام المصرية، أشهرها "يوم من عمري" مع العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ عام 1961، وبعده "نصف عذراء" مع محسن سرحان والفيلم المهم "في بيتنا رجل" أمام عمر الشريف ونالت عنه أول تكريم من الرئيس جمال عبد الناصر، وأنهت السنوات العشر بملحمة "الحب الضائع" مع رشدي اباظة وسعاد حسني عن رواية لعميد الأدب العربي طه حسين.

مع هجرة نجوم السينما المصرية لبيروت لم تجد زبيدة بالقاهرة من يعرض عليها أفلاماً تناسب تاريخها وأعلنت اعتزالها التمثيل بعدما أثار دورها في فيلم "المذنبون" ضجة هائلة ولكن ظلت أعمالها المصورة سابقاً تعرض لتختتم ظهورها عام 1976 بثلاثة أفلام هم "لا شيء يهم" و"الحب الحرام" و"لقاء هناك".

زبيدة ثروت تزوجت سنة 1960 ضابطاً في البحرية المصرية اسمه إيهاب الغزاوي وقع الطلاق بعد تسعة شهور فقط ثم المنتج السوري صبحي فرحات الذي أنجبت منه بناتها الأربع، ثم المهندس رمزي إسماعيل وتطلقت بعد ستة أشهر فقط ثم الممثل عمر ناجي ولم يكمل معها العام ثم عادت لزوجها الأول إيهاب الغزاوي بعد انفصال 20 عاماً.

تلقت النجمة عرضاً للزواج من ساحر الكرة البرازيلية بيليه أثناء احتفالية بالكويت ولكنها رفضت العرض بسبب زواجها بنفس الوقت.

أقامت النجمة زبيدة ثروت بعد اعتزالها مع ابنتها بأمريكا وعادت لمصر مؤخراً ورفضت منذ أربع سنوات عرضاً مغرياً قيمته مليون جنيه من إحدى المحطات الفضائية، مقابل تسجيل قصة حياتها ومشوارها الفني في حلقات لتعرض على شاشة التلفزيون في رمضان القادم، وأبدت استعدادها لتسجيل مشوارها الفني وما يتعلق برحلتها منذ بداية مشوارها حتى آخر عمل شاركت فيه بشرط الابتعاد عن حياتها الخاصة مؤكدة أنها ترفض الاتجار بخصوصياتها أو التعريض بزملائها القدامى.

أشرف على علاج الفنانة زبيدة ثروت حتى وفاتها الدكتور محمد عبد الوهاب آخر أزواج صديقة عمرها سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة.