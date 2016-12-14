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«الداخلية» تتوج الفائزين بمسابقة الكاريكاتير في مواجهة التطرف

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«الداخلية» تتوج الفائزين بمسابقة الكاريكاتير في مواجهة التطرف «الداخلية» تتوج الفائزين بمسابقة الكاريكاتير في مواجهة التطرف

‎احتفلت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام بوزارة الداخلية بتتويج الفائزين في المسابقة الوطنية لرسوم الكاريكاتير في مواجهة الفكر المتطرف، حيث توج مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام اللواء د. محمد المرعول الفائزين الثلاثة الأوائل جوائزهم، بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية للكاريكاتير والرسوم المتحركة عبدالله صايل، وعضو لجنة التحكيم الزميل سليمان المسيهيج.

وحصد فهد الخميسي المركز الأول وحصل على مبلغ 15 ألف ريال ودرع، بينما حقق محمد الريس المركز الثاني وحصل على مبلغ عشرة آلاف ريال ودرع، أما عيسى التميمي فقد فاز بالمركز الثالث وحصل على خمسة آلاف ريال ودرع.

‎وأوضح اللواء المرعول أن المسابقة حظيت بمشاركة عدد كبير من المشاركين الذين قدموا أعمالاً جيدة، مشيراً إلى أنها كانت من ضمن فعاليات أطلقتها الإدارة تهدف إلى تعزيز أهمية المشاركة المجتمعية في التصدي للفكر المنحرف ونبذ التطرف من خلال الشراكة الفاعلة مع الجمعية السعودية للكاريكاتير والرسوم المتحركة، حيث طُرحت للرسامين الهواة والمحترفين في بداية شهر شعبان 1437هـ لمدة أربعة أشهر، وذلك إيماناً بأهمية التوعية للفرد والمجتمع وضرورة الإسهام في تنمية فكر الشباب وبيان خطورة الفكر المتطرف.

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