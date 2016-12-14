إعادة تشكيل اللجنة الدائمة للتثمين والهدم في الشارقة

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، صباح أمس، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس، اجتماع المجلس التنفيذي، حيث أصدر المجلس القرار رقم 45 لسنة 2016 بإعادة تشكيل اللجنة الدائمة للتثمين والهدم في إمارة الشارقة.

ونص القرار على أن تشكل اللجنة الدائمة للتثمين والهدم في الإمارة برئاسة المهندسة عائشة عبدالرحمن عبيد الجروان وعضوية كل من المهندس ماجد إبراهيم عبدالله الجويعد نائباً للرئيس والمهندس علي سلطان علي المهيري عضواً ومحمد عمران علي عمران عضواً والمهندسة هند محمد عبد اللطيف الهاشمي عضواً والمهندسة شيخة خليفة بو غانم عضواً والمهندسة خولة سالم خميس مسلم النقبي عضواً والمهندس رائف حمدان حسين عضواً والمهندس خالد محمد عثمان عضواً والمهندس علي جاه الله عضواً وسلامة عبدالله سعيد بن نومه عضواً وهشام سيد عثمان عضواً وعمار بابكر أحمد أبو شيبة مقرراً.

عرض

وقدم المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة عرضاً مرئياً حول عدد من مشروعات تطوير البنى التحتية في الإمارة.

وأشار رئيس دائرة الأشغال العامة إلى آليات التشغيل والطاقات الاستيعابية للمشروعات المتنوعة التي من شأنها رفد البنى التحتية بالمزيد من الأدوات ذات الجودة العالية والمتلائمة مع المعايير العالمية للجودة والسلامة، وتضمن العرض عدداً من التوصيات والخطط المستقبلية ووجه المجلس بدراسة التوصيات والتنسيق مع الجهات المعنية.

وأطلق المجلس خلال اجتماعه الموقع الإلكتروني للجريدة الرسمية لحكومة الشارقة، وأوضح المستشار منصور بن نصار مدير الإدارة القانونية بمكتب صاحب السمو الحاكم أن الموقع الإلكتروني يمتلك أهمية كبيرة من حيث محتواه، حيث يضم التشريعات القانونية التي تصدرها الإمارة لإثراء الثقافة القانونية. ويوفر الموقع أدوات إلكترونية تسهل على المختصين القانونيين ومن يرغب من الأفراد التنقل في محتواه والاطلاع على كافة أعداد الجريدة الرسمية منذ أول عدد في عام 1967م إلى أحدث إصدار في العام الجاري.

جهود

وأثنى المجلس التنفيذي على جهود الإدارة القانونية في مكتب صاحب السمو الحاكم، وأصدر المجلس القرار رقم 44 لسنة 2016 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 2016 بشأن إنشاء هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات الحكومية المهمة ودراسة الخطط والمشروعات المستقبلية بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة وتوفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين والقاطنين على أرض الإمارة.

واطلع المجلس على عدد من المراسيم الصادرة عن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.