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حاكم الفجيرة يطلع على خطط وزارة التغير المناخي والبيئة

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حاكم الفجيرة يطلع على خطط وزارة التغير المناخي والبيئة حاكم الفجيرة يطلع على خطط وزارة التغير المناخي والبيئة

اطلع صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة على خطط وزارة التغير المناخي والبيئة وبرامجها الحالية والمستقبلية.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو حاكم الفجيرة في قصر سموه، صباح أمس، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، الذي قدم شرحا مفصلا حول عدد من المشاريع وخطط تطوير الخدمات في الإمارة، إضافة إلى مشروع دعم الصيادين والمزارعين وتوفير الاحتياجات المطلوبة لزيادة الإنتاجية في هذين القطاعين وسبل مكافحة التلوث والحفاظ على المحميات الطبيعية في الفجيرة.

حضر اللقاء الشيخ الدكتور راشد بن حمد بن محمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي، ومحمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة.

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