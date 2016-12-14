محمد بن زايد: حريصون على علاقتنا الأخوية مع البحرين

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عمق الروابط الأخوية التي تجمع مملكة البحرين ودولة الإمارات في ظل اهتمام قيادتي البلدين برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين وحرصهما على تعزيز هذه الروابط بما يخدم المصالح المشتركة.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مساء أمس في قصر الشاطئ الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الشقيقة الذي يزور الدولة حاليا للمشاركة في مؤتمر فكر 15 الذي تنظمه مؤسسة الفكر العربي في أبوظبي تحت عنوان «التكامل العربي: مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة».

واستعرض الجانبان مجمل التطورات والأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر حيالها إضافة إلى التشاور والتنسيق حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ورحب سموه بالأمير سلمان بن حمد آل خليفة وبحث معه العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها ودعمها في ظل ما يربط البلدين والشعبين الشقيقين من روابط الأخوة ووشائج القربى.

ونقل ولي عهد البحرين في بداية اللقاء تحيات الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته لدولة الإمارات قيادة وشعباً بمزيد من الخير والأمن والنماء.

من جانبه أكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة على ما يجمع مملكة البحرين ودولة الإمارات من علاقات ثنائية أخوية راسخة والتي تحرص قيادتا البلدين على مواصلة تطوير آفاقها بما يتسق وحجم الروابط القوية في مختلف المجالات.

كما أكد على الدور المهم لدولة الإمارات إلى جانب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دعم العمل الخليجي المشترك وتنمية مساراته نحو تحقيق المزيد من التكامل والسير قدما نحو التطلع المنشود وحتمية التكامل بين الدول العربية والاستفادة من الإمكانات والفرص التي تشكل كياناً تنموياً واقتصادياً كبيراً، مشيداً باستضافة دولة الإمارات لمؤتمر «فكر 15».

حضر اللقاء علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي والوفد المرافق لولي عهد البحرين.