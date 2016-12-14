محمد بن راشد: دولتنا ستظل ملتقى الفكر الخــــــــلاق والعقول المبدعة تحقيقاً لسعادة الجميع

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولتنا كانت وستظل دائماً ملتقى رئيساً للفكر الخلاق وأصحاب الأفكار المبدعة والعقول المتميزة وكل القادرين على إحداث تغيير إيجابي في حياة الناس، تأكيداً لمكانة دولة الإمارات التي لا تدخر جهداً في تهيئة البيئة الداعمة للحوار البنّاء وتعمل على تشييد جسور التواصل والتكامل وصولاً إلى أرفع درجات التقدم الذي يضمن للناس السعادة ويكفل لهم سبل الحياة الكريمة.

جاء ذلك خلال لقاء سموه يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، على هامش أعمال قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب الثانية، مجموعة من أهم المؤثرين العرب على منصّات التواصل الاجتماعي والذين يحظون بمتابعة الملايين في دول المنطقة وخارجها، وذلك تقديراً من سموه لهؤلاء المؤثرين ودورهم في خدمة مجتمعاتهم ومن ثم إسهامهم في رفعة أمتنا العربية وتقدمها ضمن مختلف المجالات.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن ترحيبه بضيوف القمة في بلدهم الثاني الإمارات.

ومن جانبهم أبدى المؤثرون العرب، بحضور منى غانم المرّي، رئيسة نادي دبي للصحافة رئيسة اللجنة المنظمة لقمة رواد التواصل الاجتماعي العرب، امتنانهم وعظيم شكرهم وإعزازهم لهذه اللفتة الكريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وقالوا إن اهتمام سموه بالمبدعين والقادرين على تقديم إضافات إيجابية لمجتمعاتهم وأوطانهم هو أمر ليس بالغريب على قائد نذر حياته وجهده وفكره من أجل إسعاد شعبه وتقدم أمته، ليجعل من الإمارات نموذجاً مضيئا لما يمكن أن تكون عليه الشعوب الأكثر سعادة وازدهاراً بين الأمم.

والتقطت لصاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والمؤثرين العرب الصور التذكارية، داعين الله تعالى أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية، وأن يمنَّ على دولة الإمارات وشعبها الكريم بمزيد من الرفعة والتقدم والنجاح.

جولة تفقدية

إلى ذلك، قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ومرافقوه بجولة تفقدية لمقر انعقاد قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب بقاعة الشيخ سعيد في مركز دبي التجاري العالمي، اطلع خلالها سموه على الفعاليات المصاحبة لأعمال الدورة الثانية للقمة.

واستمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، خلال الجولة لشرح قدمته منى غانم المرّي، رئيسة نادي دبي للصحافة رئيسة اللجنة التنظيمية للقمة حول مكونات الدورة الثانية التي شهدت إقبالاً كبيراً على التسجيل ناهز 2500 من المؤثرين العرب الأكثر حضوراً على شبكات التواصل الاجتماعي، وتعرف سموه على ما يقدمه شركاء القمة من أهم وأبرز منصات التواصل الاجتماعي العالمية، وما توفره من حلول وخدمات ومحتوى لملايين المستخدمين والمتابعين في المنطقة.

تصميم

وأوضحت منى المرّي أن تصميم المقر روعي فيه الطبيعة الخاصة للقمة التي تخاطب الشباب بصورة أساسية، كونهم يمثلون الشريحة الأكبر من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، حيث جاء تصميم المقر على هيئة تواكب روح الشباب المفعمة بالحيوية والطاقة، تأكيداً على أهداف القمة في توظيف وسائل التواصل الاجتماعي في تحفيز الطاقات الإيجابية بين الشباب وتفعيل دورهم كشريك في تطوير مجتمعاتهم.

منصات الأنشطة الاجتماعية

شملت جولة صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المنصات الخاصة بالأنشطة الاجتماعية التي تعتبر من أهم ما يتابع مستخدمو شبكات التواصل سواء في المنطقة والعالم مثل تصميم الأزياء والطهي وغيرها من الأنشطة التي أصبح لها نجوم على شبكات التواصل يتابعهم ملايين الأشخاص ويحرصون على تتبع ما يقدموه من محتوى عبر شبكات التواصل الاجتماعي. وخلال الجولة، صافح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الفنان الإماراتي حسين الجسمي، السفير فوق العادة للنوايا الحسنة.