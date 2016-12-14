محمد بن راشد ومحمد بن زايد يعزيان في وفـــــــاة حمــدان بــن راشـد بــن حمــدان آل نهيــان

قدّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، كل على حدا، العزاء في وفاة المرحوم الشيخ حمدان بن راشد بن حمدان آل نهيان.

وأعربا سموهما خلال زيارتهما مجلس العزاء في أبوظبي عن خالص العزاء وصادق المواساة في وفاة الفقيد، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

مواساة

وتفصيلاً، فقد قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بعد ظهر أمس يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم بزيارة مجلس العزاء في العاصمة أبوظبي، وقدّم سموه العزاء إلى سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية في وفاة المرحوم الشيخ حمدان بن راشد بن حمدان آل نهيان. وأعرب سموه لآل نهيان الكرام عن صادق عزائه ومواساته في مصابهم الجلل، راجياً الله تبارك وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويلهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء - إنا لله وإنا إليه راجعون.

حضر مجلس العزاء الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة، ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، والشيخ راشد بن حمدان آل نهيان، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي وعدد من الشيوخ والمعزين.

عزاء

إلى ذلك، عزى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أمس بحضور سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، الشيخ راشد بن حمدان آل نهيان في وفاة نجله الشيخ حمدان.

وأعرب سموه خلال زيارته مجلس العزاء في مدينة أبوظبي عن خالص العزاء وصادق المواساة في وفاة الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقدم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة صباح أمس واجب العزاء إلى سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان في وفاة المغفور له الشيخ حمدان بن راشد بن حمدان آل نهيان.

وأعرب سموهما عن خالص العزاء وصادق المواساة في وفاة الفقيد، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

واجب

كما قدّم واجب العزاء سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان والأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة والأمير بندر بن خالد الفيصل والأمير سلطان بن خالد الفيصل وسمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة وسمو الشيخ حشر مكتوم آل مكتوم وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة ومعالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة والشيخ الدكتور سعيد بن محمد آل نهيان ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة والشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان والشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي، ومعالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة والشيخ محمد بن بطي آل حامد والشيخ سيف بن محمد بن بطي آل حامد وأحمد بن خلف العتيبة وعبدالله بن خلف العتيبة، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، وعدد من الشيوخ والمعالي الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة من مدنيين وعسكريين.