مرتضى منصور يجتمع مع جنش اليوم للتجديد للزمالك 5 سنوات

كتب أحمد توفيق

يعقد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك جلسة خاصة مع محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق الكروى اليوم الأربعاء لتجديد عقده مع النادى الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى .

كان إسماعيل يوسف مدير الكرة بالزمالك أكد عقده جلسة مع جنش خلال الساعات الماضية وتم الاتفاق على كل تفاصيل عقده لكن التوقيع الرسمى سيكون فى جلسة اللاعب مع مرتضى منصور اليوم.

ومن المنتظر أن يوقع جنش على عقود التجديد لنادى الزمالك لمدة 5 سنوات قادمة بناءً على رغبة مرتضى منصور الذى طلب أن تكون مدة العقد 5 سنوات وليس 4 سنوات فقط .