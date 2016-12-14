الملك لأعضاء «الشورى»: احرصوا على مصالح الوطن والمواطنين

تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس معالي رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وأعضاء المجلس.

ووجه خادم الحرمين كلمة قال فيها:"يسرني أن أكون معكم هذا اليوم، وبلادكم والحمد لله تزخر بالكفاءات رجالاً ونساء، والوطن يفخر بكم جميعاً، منهج الشورى هو منهج دولتكم منذ عهد الملك عبدالعزيز - رحمه الله- إلى الآن، وهو المنهج الذي أمر به الإسلام، آراؤكم ومقترحاتكم وما ستقومون به في المجلس سيكون محل تقدير دولتكم ومواطنيكم وتقديري الشخصي. أنتم لا تعملون لمصالح فئوية أو حزبية أو شخصية إنما لمصلحة الوطن وهذا ما تتميزون به ويغبطكم عليه الآخرون، مجلس الشورى ومجلس الوزراء والجهات الأخرى، خاصة وعامة مكملة لبعضها، وأوصيكم بتقوى الله في السر والعلن، والحرص على مصالح الوطن والمواطنين، التي يجب أن تكون دائماً نصب أعين الجميع". بعد ذلك تشرف رئيس وأعضاء مجلس الشورى بالسلام على خادم الحرمين. إلى ذلك استقبل خادم الحرمين أمس، المستشرق والمتخصص في العلوم السياسية وتاريخ الشرق الأوسط والجزيرة العربية الدكتور وليام بولك.

خادم الحرمين رعى جائـزة الملك خـالد وهاتف أميـر الكويت ويلقي خطاباً أمام الشورى.. اليوم

ويفتتح خادم الحرمين اليوم الأربعاء، أعمال السنة الأولى من الدورة السابعة لمجلس الشورى، حيث يلقي - رعاه الله - خطاباً يتضمن سياسة المملكة الداخلية والخارجية.

ورعى خادم الحرمين أمس حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك خالد في دورتها السادسة بفروعها الثلاثة «شركاء التنمية» و«التميّز للمنظمات غير الربحية» و«التنافسية المسؤولة». وكان في استقباله في قاعة الأمير سلطان بفندق الفيصلية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس مجلس أمناء مؤسسة الملك خالد رئيس هيئة جائزة الملك خالد، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، وأصحاب السمو الأمراء وأعضاء هيئة الجائزة. كما أجرى خادم الحرمين اتصالاً هاتفياً بأخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، للاطمئنان على صحته. وعبر أمير دولة الكويت عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين على مشاعره الصادقة، داعيًا الله ألا يريه أي مكروه.

خادم الحرمين مخاطباً أعضاء مجلس الشورى خلال أدائهم القسم