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مقتل متمردين بمعارك عنيفة في تعز

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تمكنت القوات الشرعية من استعادة السيطرة على موقع إستراتيجي بعد ساعات من سيطرة المتمردين الحوثيين عليه، وشهد ريف تعز اشتباكات عنيفة، كما لقي القيادي الميداني الحوثي "محمد عوسجه"مصرعه مع عدد من مسلحي الجماعة خلال معارك عنيفة مع رجال المقاومة الشعبية في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء. وفي تعز، قتلت امرأة وأصيب عددٌ من المدنيين بقصف مدفعي مكثف شنته مليشيا الحوثي وصالح على أحياء سكنية في المدينة، وفي ريف تعز، تمكنت القوات الشرعية من إحباط هجوم عنيف لميليشا الحوثي وصالح في قرى الخلل بالاقروض بمديرية المسراخ، وأسفرت المعارك التي تخللها قصف عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات، كما شن الانقلابيون قصفا بالمورترز على قرى الصعيد والصيرتين في مديرية الصلو جنوب شرق تعز لإجبارهم على النزوح، وشهدت الجبهات المتقدمة اشتباكات بين الجيش الوطني والمتمردين.

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