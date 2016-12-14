أخبار الأردن اليوم.. البنك الأوروبى يضع خطة لتطوير سوق رأس المال فى الأردن

كتبت آمال رسلان

تناولت أخبار الأردن اليوم تقديم البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وهيئة الأوراق المالية الأردنية خارطة الطريق واستراتيجية تطوير سوق رأس المال فى الأردن، والتى استندت إلى دراسة لمدة عام لسوق رأس المال الأردنى، وذلك فى حفل أقيم تحت رعاية رئيس الوزراء الأردنى الدكتور هانى الملقى.

وركزت أخبار الأردن اليوم النتائج التى أظهرها التحليل بامتلاك الأردن لكل المقومات اللازمة لتشغيل سوق رأس مال صحى، بفضل تواجد الجهات التنظيمية المطلوبة لكنها تحتاج إلى التطوير، وعلاوة على ذلك تحتاج مجموعة الأدوات المتاحة إلى التوسيع لتشجيع استخدام الأموال القابلة للاستثمار الوطنية المتاحة، وجذب المستثمرين الأجانب، ومن ثم فمطلوب إجراء إصلاحات قانونية وتنظيمية لجعل سوق رأس المال الأردنى أكثر جاذبية للجهات المصدرة.

وتطالب الاستراتيجية بتحسين فرص الحصول على السندات الحكومية وتطوير صناديق الاستثمار، فضلا عن تمكين الصناديق المتداولة فى البورصة، مثل تتبع مؤشر السلع أو السندات، وتطالب أيضًا بإجراء تغييرات فى السياسة الضريبية نظرًا لكون النظام الحالى يضر بصناديق الاستثمار.

فيما أشارت أخبار الأردن اليوم إلى ترأس الأميرة سمية بنت الحسن، رئيس الجمعية العلمية الملكية، رئيس المنتدى العالمى للعلوم 2017، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الثانى للجنة التوجيهية للمنتدى، الذى يستضيفه الأردن فى يناير من العام المقبل. ويعقد المنتدى فى منطقة البحر الميت، تحت عنوان "العلم من أجل السلام"، وسيركز على تسخير العلوم والتكنولوجيا والابتكارات لإيجاد بيئة أفضل لمستقبل واعد للعالم.

وقالت إن الأردن يقدر استضافة المنتدى العالمى للعلوم عام 2017 والذى سيمثل (دافوس العلوم للعرب)، حيث إنه سيعقد للمرة الأولى فى منطقة الشرق الأوسط، بهدف ربط التحديات على المستوى الإقليمى والعالمى، خصوصا فيما يتعلق بالتنمية المستدامة.

وأضافت، خلال الاجتماع، الذى حضره عدد من العلماء وصناع القرار من عدة دول، أن المنتدى سيكون منصة انطلاق للتعاون فى مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار على مستوى العالم، وسيُقدم للأردن فرص غير مسبوقة فى قطاع العلوم لإبراز المواهب الأردنية وتسليط الضوء على التحديات التى تحتاج إلى حلول علمية بحتة.