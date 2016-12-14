عودة شكرى نجيب لهجوم الإسماعيلى أمام أسوان ومحمود متولى يقود الدفاع

كتب سليمان النقر -نانسى القاضى

استقر الجهاز الفنى للإسماعيلى على إجراء عدة تغييرات فى تشكيلة الدراويش أمام أسوان اليوم الأربعاء بالجولة الـ15 من عمر مسابقة الدورى العام، حيث يدفع أشرف خضر بشكرى نجيب فى خط الهجوم بدلاً من وليد عطية مع عودة محمود متولى لقيادة الدفاع بعد انتهاء إيقافه، ليلعب بجواره شريف حازم العائد للقائمة بعد استبعاده فى مباراة الداخلية الأخيرة لأسباب تربوية.

كما يعود حسنى عبد ربه لقيادة خط الوسط وتتم المفاضلة بين استمرار الدفع بعمر الوحش واستبعاد واحد من الثنائى إبراهيم حسن أو عمورى عبد الفتاح مع الإبقاء على توريك جبرين على دكة الاحتياطى أو عودة الوحش لدكة الاحتياطى مع بقاء إبراهيم حسن وبوشا وعمورى للعب بجوار عبد ربه وفتحى.

ومن المقرر أن يستمر الدفع بباهر المحمدى وبهاء مجدى فى مركز الظهيرين الأيمن والأيسر وبقاء محمد عواد فى حراسة المرمى.