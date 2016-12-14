فيصل بن مشعل يطّلع على خطط تطوير «سجون القصيم»

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، على العمل القائم بسجون منطقة القصيم، وما تم إنجازه من بناء وترميم مشروع سجن بريدة.

كما اطلع على البرامج الإصلاحية والتأهيلية التي تقيمها إدارة السجون للنزلاء، وخطة الدراسة في جميع مراحلها بما فيها المرحلة الجامعية في سجن بريدة وتطورها، والاطلاع على مستوى الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية للنزلاء، والتطوير التقني، واستعراض بعض البرامج الخدمية.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة يوم أمس، مدير إدارة السجون بمنطقة القصيم العميد فهد بن عبدالله النعيم، وأثنى سموه على جهود إدارة سجون منطقة القصيم، متمنياً لهم دوام التوفيق في مجال عملهم، وشدد سموه على الاهتمام بكل مايتعلق بمعالجة أوضاع السجناء الإنسانية والحرص على إنجاز الأعمال في وقتها دون تأخير، وتكثيف البرامج التوعوية والإصلاحية داخل السجون، مؤكداً دعمه لإنجاحها وقدم العميد النعيم شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على توجيهاته ودعمه للقطاعات الأمنية بالمنطقة.