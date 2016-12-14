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القيادة تهنئ رئيس غانا

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة للرئيس نانا أكوفو أدو بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية غانا.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس، ولشعب جمهورية غانا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية برقية تهنئة للرئيس نانا أكوفو أدو بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية غانا. وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة له.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة للرئيس نانا أكوفو أدو بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية غانا. وعبر سمو ولي ولي العهد عن أصدق التهاني وأجمل التمنيات لشعب جمهورية غانا الصديق بالمزيد من الرقي والازدهار.

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