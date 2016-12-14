السفير الأفغاني: بلادنا حليف إستراتيجي للمملكة في مكافحة الإرهاب

وصف سفير جمهورية أفغانستان لدى المملكة سيد جلال كريم العلاقات بين المملكة وأفغانستان بأنها علاقات استراتيجية متميزة، مشيداً بالدور الريادي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ـــ في دعم ونصرة قضايا الإسلام والمسلمين، وتقديم الغالي والنفيس في سبيل ذلك.

وقال كريم ان أفغانستان تعد حليفا استراتيجيا للمملكة في مكافحة الإرهاب والتطرف، وبلادنا عضو في التحالف الإسلامي بقيادة المملكة لمحاربة الإرهاب والتطرف.

جاء ذلك عقب استقبال وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للشؤون الإسلامية الشيخ عبدالرحمن الغنام له يوم الاثنين وعدداً من أعضاء السفارة.

وأكد السفير سيد جلال كريم: إن اللقاء كان مثمرا ـ بفضل الله تعالى ـ بُحثت خلاله سبل التعاون والتفاهم بين المملكة وأفغانستان، في شتى المجالات الإسلامية.

من جهته رحَّب الشيخ الغنام بالسفير الأفغاني منوهاً بالعلاقات المتميزة التي تربط المملكة بالحكومة والشعب الأفغاني الشقيق، مؤكداً أنها رابطة من أقوى الروابط لأنها رابطة الدين والأخوة الإسلامية.

وناقش الجانبان عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما ما يتعلق بالعمل الإسلامي المشترك بين الوزارة ومركز العلماء في أفغانستان والتصدي لخطر الإرهاب، وترسيخ مفهوم الإسلام الصحيح، ونشر العقيدة الإسلامية الصحيحة.