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جامعة الملك سعود تدشن مقراً لـبرنامج الطلبة المتفوقين والموهوبين

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جامعة الملك سعود تدشن مقراً لـبرنامج الطلبة المتفوقين والموهوبين جامعة الملك سعود تدشن مقراً لـبرنامج الطلبة المتفوقين والموهوبين

دشن مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر مقر برنامج الطلبة المتفوقين والموهوبين بوكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية بحضور وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله العثمان وعمداء الكليات والعمادات المساندة وأعضاء اللجنة التنفيذية العليا ومنسوبي البرنامج ومدير برنامج الطلبة المتفوقين والموهوبين الدكتور علي بن كناخر الدلبحي.

وخلال التدشين، تجول العمر، في أروقة مقر البرنامج مطلعاً على التجهيزات والخدمات المخصصة لرعاية طلبة الجامعة المتفوقين والموهوبين وآليات العمل ذات العلاقة، ثم أطلق مسار الطلبة الموهوبين كأحد المسارات الأساسية للبرنامج، وترشيح 461 طالباً وطالبة لمرحلة الإعداد العام للبرنامج في مساره الأول "مسار الطلبة المتفوقين".

وبين في كلمة له، أن البرنامج يعتبر بمثابة انطلاقة نوعية تهدف إلى تعزيز وإبراز قدرات ومواهب طلبة الجامعة بما ينسجم مع توجهات الجامعة نحو الريادة والتميز، مؤكدا حرص الجامعة على بذل كل ما في وسعها لتوفير فرص رائدة لتعزيز مجالات الريادة لطلبتها المتفوقين والموهوبين، داعياً الطلبة إلى بذل أقصى الجهود والمثابرة للاستفادة من هذه الفرص لكي يشاركوا في ركب الريادة التي تنشدها جامعة الملك سعود خدمة للوطن والمواطن.

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