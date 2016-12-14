حجز حارس بتروجت 24 ساعة تحت الملاحظة بعد تحسن حالته

كتب رامى ناجى

أكد الدكتور مدحت خلاف طبيب فريق بتروجت، أن الحالة الصحية لعلى فرج حارس مرمى الفريق مستقرة بعد إجراء أشعة مقطعية على المخ فى أحد المستشفيات بالتجمع الخامس، مشيرا إلى أنه سيتم حجز الحارس لمدة 24 ساعة تحت الملاحظة قبل الخروج من المستشفى.

وكان حارس مرمى فريق بتروجت قد انتقل برفقة الجهاز الطبى للفريق البترولى، إلى أحد مستشفيات القوات المسلحة، عقب مباراة فريقه أمام الزمالك، لإجراء أشعة مقطعية على الرأس للاطمئنان على صحته بعد اصطدامه بأحد لاعبى الزمالك فى نهاية المباراة.

وأضاف طبيب الفريق البترولى، أن على فرج شعر بدوار عقب اصطدامه القوى بأحد لاعبى الزمالك، مشيرا إلى أن اللاعب سيخرج من المستشفى مساء اليوم؛ وكان الزمالك قد فاز على بتروجت بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس، على ستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر ببطولة الدورى الممتاز.