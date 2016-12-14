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مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 14/12/2016 والقنوات الناقلة

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مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 14/12/2016 والقنوات الناقلة مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 14/12/2016 والقنوات الناقلة

>كتبت لبنى عبد الله

تختتم اليوم الأربعاء منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدورى العام بإقامة أربعة مواجهات ساخنة حيث يستضيف المقاولون العرب نظيره الداخلية، ويواجه الشرقية منافسه النصر للتعدين، ويلاقى الإسماعيلى نظيره أسوان وتختتم المباريات بلقاء وادى دجلة مع طنطا.

 

موعد مباراة المقاولون العرب مع الداخلية

يستضيف المقاولون العرب نظيره الداخلية على استاد عثمان أحمد عثمان فى تمام الثانية والنصف ظهر اليوم الأربعاء.

 

موعد مباراة الشرقية مع النصر للتعدين

تقام مباراة الشرقية مع النصر للتعدين على استاد بنها الرياضى فى الثانية والنصف ظهر اليوم الأربعاء.

 

موعد مباراة الإسماعيلى وأسوان

يستضيف النادى الإسماعيلى نظيره أسوان على استاد الإسماعيلية فى الخامسة عصر اليوم الأربعاء.

 

موعد مباراة وادى دجلة مع طنطا

يشهد استاد القاهرة الدولى المواجهة الأخيرة فى هذه الجولة بين وادى دجلة وطنطا فى تمام السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء.

 

القنوات الناقلة

تنقل مباريات اليوم الأربعاء قنوات نايل سبورت وأون سبورت .

 


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