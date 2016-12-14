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وزيرة الهجرة: نستعد لإطلاق أول أطلس شمسى لمصر بالتنسيق مع "هشام العسكرى"

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وزيرة الهجرة: نستعد لإطلاق أول أطلس شمسى لمصر بالتنسيق مع "هشام العسكرى" وزيرة الهجرة: نستعد لإطلاق أول أطلس شمسى لمصر بالتنسيق مع "هشام العسكرى"

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن علماء بالخارج المشاركين بالمؤتمر الوطنى الأول لعلماء مصر بالخارج، والذى ستنطلق فعالياته صباح اليوم الأربعاء، لديهم طاقة إيجابية ومتحفزون للمؤتمر.

 

وأضافت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، قائلة "بشكر العلماء على إصرارهم وتحديهم رغم الأحداث المؤسفة التى شهدتها مصر وبقالنا يومين نعيش حالة حزن"، مؤكدة أنه رغم تلك الأحداث أصر العلماء على الحضور والمشاركة بالمؤتمر ولم يعتذر أحد، مؤكدة "مصر قوية بأبنائها فى الخارج".

 

وأشارت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن مؤتمر علماء مصر المقبل سيكون عن إصلاح منظومة التعليم، والاستعانة بخبراء مصر فى الخارج فى مجال التعليم، لافتة إلى إطلاق أول أطلس شمسى لمصر بالتعاون مع الدكتور هشام العسكرى أستاذ نظم وعلوم الأرض والاستشعار عن بعد بجامعة تشابمان، بالتعاون مع وزارة الكهرباء، وأنه سيجرى العمل على إعداد قاعدة بيانات بعلماء مصر فى الخارج.

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