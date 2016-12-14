معهد علوم القلب في أبوظبي.. سجل حافل بالتميز

عام تلو آخر، يحقق معهد علوم القلب في مدينة الشيخ خليفة الطبية بأبوظبي، نجاحا كبيرا في تقديم خدمات التشخيص وطب وجراحة القلب، حتى صار واحدا من أهم المراكز المتخصصة في طب القلب بدول الخليج والمنطقة العربية.

وأمام سجل الإنجازات الطبية التي قدمها المعهد للمرضى من المواطنين والمقيمين في الدولة، قررت جائزة حمدان بن راشد للعلوم الطبية، تكريمه بوصفه أفضل قسم طبي في القطاع الحكومي في الدولة.

تأسس معهد علوم القلب عام 2006 بأقسام أمراض القلب للكبار، وقسم جراحة القلب للكبار، وقسم أمراض القلب للأطفال، وقسم جراحة القلب للأطفال، إلى جانب قسم إعادة التأهيل القلبي والذي يعتبر القسم الأكبر من نوعه في دولة الإمارات.

يستقبل المعهد 15000 زيارة سنويا، وعزز من النجاح الذي حققه هذا المعهد مساهمة شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» في تأسيسه.

يعمل في المركز 31 طبيب قلب للكبار، و11 جراح قلب للكبار، وسبعة جراحي قلب للأطفال، وتسعة أطباء قلب للأطفال، إلى جانب 36 موظفًا في مختبر القسطرة، بدعم من طاقم من الممرضين والفنيين والمترجمين والموظفين الإداريين. يعمل في خدمة إعادة التأهيل القلبي سبعة موظفين منهم خمسة أطباء علاج طبيعي، كما يعمل في قسم القلب التداخلي خمسة أطباء قلب وثمانية ممرضين متخصصين في القسطرة وفني أشعة، ويشغل رئيس مجلس إدارة المعهد حاليا منصب رئيس جمعية القلب الإماراتية.

تشوهات قلبية

أجرى المعهد نحو 2800 عملية جراحية للمرضى من الكبار والأطفال، ممن كانوا يعانون تشوهات قلبية، كما أجرى نحو 2211 جراحة قلب للكبار، بالإضافة إلى زرع 1429 جهاز تنظيم ضربات القلب، إلى جانب إجراء حوالي 1176 دراسة وفحص في مجال الفيزيولوجيا الكهربية.

وتوسع المركز في نطاق الخدمات التي يقدمها في تخصصات فرعية في مجال طب علوم القلب، كما أن لديه رؤية مستقبلية لإضافة مجموعة من الخدمات الجديدة مثل تصوير القلب باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي، والمراقبة عن بعد لأجهزة تنظيم ضربات القلب، وتخطيط صدى القلب الجنيني.

برامج البحوث

منذ عام 2010، نشر الفريق البحثي في المعهد 78 نشرة و66 ملخصاً علميًا، نوقشت في العديد من المؤتمرات الدولية البارزة، كما أن له نشاطا مستمرا في تصميم برامج البحوث وتنفيذها من خلال جميع أقسام المعهد.

يتمتع المعهد بسمعة طيبة كمركز للامتياز في مجال طب وجراحة القلب، بالإضافة إلى إسهاماته المهمة في تدريب وتعليم الأطباء المقيمين.

وتتضمن إسهاماته التعليمية تأسيس زمالة طب القلب، وتقديم برامج البحث السريري، مع الاهتمام بتطبيق نظام مؤشرات الأداء الأساسية والتي تدعمها النظم المتبعة بالمعهد والإجراءات المطبقة فيه.

مركز دولي

حصل قسم أمراض القلب للكبار في المعهد على اعتماد الكلية الأميركية لأمراض القلب كمركز دولي للتميز، ويعتبر مختبر تخطيط صدى القلب هو المختبر الأول من نوعه، على مستوى دولة الإمارات، الذي يحصل على الاعتماد من الجمعية الأوروبية لتصوير القلب والأوعية الدموية، كما أنه المركز الأول الذي يحصل على الاعتماد من «المجلس العربي للتخصصات الطبية» باعتباره «مركزاً لبرنامج زمالة أمراض القلب» لتدريب الأطباء الشباب، كما حصل المعهد على اعتماد برامج دعم الحياة مثل (BLS و ACLS وALS).

ويتبنى المعهد برنامجا واسع النطاق للإقلاع عن التدخين، ويطبقه في العديد من مؤسسات القطاع الخاص وكذلك في الجامعات والكليات.

الجوائز

حصل معهد علوم القلب على العديد من الجوائز من مؤتمرات دولية كبرى، منها مؤتمر الرعاية الصحية في الشرق الأوسط عام 2009 واعتماد مراكز الآلام الصدرية عام 2012.

وتقديراً للدور الكبير الذي يضطلع به معهد علوم القلب في مدينة الشيخ خليفة الطبية، فقد حصل على جائزة حمدان بن راشد للعلوم لأفضل قسم سريري في القطاع الحكومي بدولة الإمارات العربية المتحدة في الدورة التاسعة 2015-2016.