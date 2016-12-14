7 خطوات للحصول على علاقة جنسية جيدة خلال الاكتئاب

أميرة شحاتة

هل تعلم أن ما يزيد عن 60% من مرضى الاكتئاب يواجهون مشكلات جنسية حقيقية وفقا لدراسة نشرها موقع "everydayhealth" الطبى، لذلك يجب التعامل مع هذه الحالة، خاصة أن الاكتئاب هو آفة العصر وأكثر الأمراض النفسية شيوعا على الإطلاق، من خلال الخطوات التالية:

وتتمثل الخطوة الأولى فى التركيز على حل مشكلة الاكتئاب دون الخوف من تأثير العلاج على حياتك الجنسية، لأن الشفاء من مرضك النفسى سينعكس على أدائك الجنسى فيما بعد بشكل إيجابى، والخطوة الثانية أن تلجأ لأنواع علاج مبنية على الأعشاب، وإذا كان لا بد من العقاقير فيمكنك استبدال مضادات الاكتئاب بأدوية أخرى أقل فى تأثيراتها الجانبية على رغبتك الجنسية، وكل ذلك باستشارة الطبيب.

وتتضمن الخطوة الثالثة التحدث مع الشريك حول ما تمر به من حالة نفسية، وأن السبب خلف عدم ممارسة الجنس معه هو إحساسك بالاكتئاب، لأنه سوف يغمرك بالحب ويسهل عليك الحصول على علاقة جنسية، أما الخطوة الرابعة فتوصى بالتركيز على الأجزاء الجيدة من العلاقة وعدم التفكير فيها كعملية كاملة لأنها ستمثل عبئا وطاقة عليك خلال فترة شعورك بالاكتئاب والارتخاء.

خامسا اكتشف طرقا جديدة لممارسة الجنس مع شريكك ولا تمنع نفسك إذا ما توفرت الفرصة، ووالخطوة السادسة أنه إذا جاء لك إحساس عابر فقط فتعامل مع الموقف، وأخيرا كن لطيفا مع نفسك فمهما كنت تعانى من الاكتئاب لا تهمل فى عادات نومك أو طعامك، لأن ذلك ينعكس على صورتك لنفسك أيضا.