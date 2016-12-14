حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 14/12/2016.. على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

نقدم لكم اليوم توقعات علماء الفلك لأبناء برج العذراء على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، فهناك الكثير من الصفات المشتركة بين أبراج هذا البرج على رأسها أنهم قليلى الأحلام ليس لديهم أفكار أو تصورات بشأن الغد.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهنى:

عليك أن تهتم بعملك أكثر من ذلك فهناك تقصير يبدو لمديرك وزملائك فى العمل على أنه متعمد، من الضرورى أن تغير هذه الصورة الذهنية عنك من خلال بعض التفاصيل التى يجب أن تقوم بها حاليًا.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد العاطفى:

استمع إلى الحبيب فهو فى أمس الحاجة إليك، كما أن بعض الأمور البسيطة قد تشعره بالاهتمام الذى يبحث عنه، كما أن اليوم سيكون مناسب لجلسة عاطفية مع شريك الحياة.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد الصحى:

على الرغم من أن صحتك هى أفضل بكثير مما كانت عليه فى الماضى، إلا أنك مازالت تحتاج إلى بعض الراحة، حتى تعود إليك صحتك أفضل مما كانت فى الأيام الماضية,

توقعام علماء الفلك لمواليد برج العذراء:

يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء أن يتأقلمون على عدد من الأوضاع الجديدة فى حياتهم، وأن يقبل مولود العذراء على اتخاذ عدد من القرارات الهامة فى حياته العاطفية والمهنية.