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حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 14/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. جلسة خاصة مع شريك الحياة

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حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 14/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. جلسة خاصة مع شريك الحياة حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 14/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. جلسة خاصة مع شريك الحياة

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نقدم لك توقعات علماء الفلك لأبناء على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، حيث يتميز أبناء هذا البرج بالمزاجية، كذلك يتمتعون بروح المرح التى تجعلهم محببين لدى الجميع

 

برج السرطان على الصعيد العاطفى

حياتك العاطفية غير مستقرة، ولكن الآن أكثر استعدادًا لمعالجة كل الأخطاء التى وقعت بها فى الفترة الأخيرة، اليوم سيشهد لقاء جيد مع شريك الحياة.

 

برج السرطان على الصعيد المهنى..

التذمر الدائم واعتراضك على قرارات رئيسك فى العمل، قد تكون سببًا فى تعرضك للإيذاء من قبل مديرك فى العمل، حيث أنه قد حذرك من هذه التصرفات سابقًا ولكنك مُصر على هذه التصرفات.

 

برج السرطان على الصعيد الصحى..

من المتوقع أن تصاب بفيروس الإنفلزنوا بسبب بردوة الأجواء، عليك أن تحافظ على صحتك بتناول الأدوية المخصصة لهذا الفيروس وكذلك احصل على إجازة من العمل ليحصل جسدك على الراحة.

 

توقعات علماء الفلك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون أفضل بكثير مما هى عليه الآن، ولكن حاول أن تستمع بها، وتقضى مع عائلتك أطول وقت كما كنت تفعل فى الماضى.


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مصر 365

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