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برج الجدى حظك اليوم الأربعاء 14/12/2016.. لا تتعامل مع الأشخاص وفقا لحساباتك الشخصية فقط

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برج الجدى حظك اليوم الأربعاء 14/12/2016.. لا تتعامل مع الأشخاص وفقا لحساباتك الشخصية فقط برج الجدى حظك اليوم الأربعاء 14/12/2016.. لا تتعامل مع الأشخاص وفقا لحساباتك الشخصية فقط

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يتميز بمشاعره الرقيقة وحدسه القوى، عاشق لكل ما يتعلق بالفن وكبرياء وثقة لا يهزهما أحد هذه هى أبرز صفات برج الجدى الذى نقدم له اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى و الصحى، ذلك بالإضافة إلى ميول الجدى الدائمة إلى العزلة والتفكير فى الأشياء التى تهم شخصه فقط.

 

برج الجدى على الصعيد المهنى..

تحاول التواصل بسلاسة مع زملائك بالعمل، ولكن قلة من الناس لن تتفهم طبيعتك فى التعامل مع مشاكل العمل، و عليك بتخطى الأحداث حتى تستطيع أن تحقق ما تريد.

 

برج الجدى على الصعيد العاطفى ..

التزامك بالعمل دائماً ما يأخذك عن شريك حياتك، وهذا ما يعتبره الحبيب خطأ لا يغتفر وهو لا حق فمن المفترض ألا تخلط بين علاقتك العاطفية و المهنية.

 

على الصعيد الصحى ..

أسلوب حياتك يؤثر على صحتك وتذبذب الأوضاع المهنية يزيد من شعورك الدائم بسوء الحالة النفسية و ظهرو بعض الأعراض المرضية مثل ارتفاع ضغط الدم.

 

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برد الجدى أن لا ينتبه إلى ما يقال عنه ويكتفى باتباع حدسه والتعامل وفقاً فى كثير من المواقف التى تتطلب منه قرارات فورية.


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مصر 365

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