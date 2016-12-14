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حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 14/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. لا تخضع للاستفزاز من الآخرين

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حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 14/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. لا تخضع للاستفزاز من الآخرين حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 14/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. لا تخضع للاستفزاز من الآخرين

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نقدم لكم اليوم توقعات علماء الفلك لبرج الحمل على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، ويتميز أبناء هذا البرج بكثير من الصفات أههما الصبر والحكمة.

 

برج الحمل على الصعيد العاطفى..

تنجح اليوم فى إدارة وقتك بشكل جيد ينعكس على خططك فى العمل التى تدخل حيز التنفيذ وتنجز الكثير من الأشياء المؤجلة التى طالما سببت لك انزعاجًا فى الأيام الماضية، ولكنك فى نهاية اليوم تضيع وقتك فى تعقيدات لا داعى لها.

 

برج الحمل على الصعيد المهنى..

أنت جاد جدًا فى ما يتعلق بالعلاقات العاطفية وهو ما يجعل شريكك يشعر بالأمان الشديد تجاهك ويتهاون مع بعض أخطائك لأنه يعلم أنك شخص جدى غير مستهتر.

 

برج الحمل على الصعيد الصحى..

اليوم سيكون مرتبكًا للغاية على الصعيد الصحى بالنسبة لك ومن المتوقع أن تجرب العديد من العلاجات المختلفة بين الطب الشعبى والعلاجات العشوائية وفى النهاية لن تجد مفرًا من اللجوء للطبيب.

 

توقعات علماء الفلك لك خلال الأيام المقبلة

أنت شخص حازم وملتزم يمكنك القيام بأية مهمة توكل إليك بدقة شديدة تحسد عليها، حافظ على دقتك هذه ولا تخضع للاستفزاز من الآخرين.


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مصر 365

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