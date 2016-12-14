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داعش تعلن عن مقتل عبد الإله قشطة القيادى السابق بكتائب القسام فى سيناء

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داعش تعلن عن مقتل عبد الإله قشطة القيادى السابق بكتائب القسام فى سيناء داعش تعلن عن مقتل عبد الإله قشطة القيادى السابق بكتائب القسام فى سيناء

>كتب أحمد عرفه

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابى، فى بيان رسمى ، منذ قليل ، عن مقتل القيادى الحمساوى هشام عبد الإله قشطة، فى سيناء، وقال عبر بيان نشر فى وكالة تابعة للتنظيم أن "قشطة" هاجر الى سيناء قبل عامين وترك العمل فى صفوف حماس بسبب انحرافاتها الشرعية ،وتنكرها لتحكيم الشريعة بحسب وصف البيان، كما أشار الى ان العشرات من عناصر حماس وكتائب القسام هاجروا للانضمام لداعش مع قشطة قبل عامين.

 

يذكر أن قشطة مسئولا رفيع المستوى فى كتائب عز الدين القسام التابعة لحماس فى قطاع غزة، ويوصف بأنه "جسر التواصل بين حماس وداعش"، ويبلغ من العمر 26 عاماً، ودخل إلى سيناء عبر الأنفاق الموجودة على الشريط الحدودى مع قطاع غزة، وساعد التنظيمات الإرهابية فى سيناء خلال الفترة الماضية على القيام بالعديد من العمليات الإرهابية . 

 

 


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