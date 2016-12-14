بحث: لندن عاصمة الكوكايين في أوروبا .. فقط أيام الأسبوع!

أظهر بحث نشر اليوم حول تعاطي المخدرات في أنحاء أوروبا أن لندن هي عاصمة الكوكايين في أوروبا طوال أيام الأسبوع عدا يومي السبت والأحد!أظهر تحليل سنوي يعتمد على قياس الاستهلاك آثار المخدرات الموجودة في أنظمة الصرف الصحي بمدن أوروبية أن مدينة أنتويرب البلجيكية تتجاوز العاصمة البريطانية لندن في استهلاك الكوكايين، ولكن فقط خلال عطلات نهاية الأسبوع، لكن لندن تتربع على عرش استهلاك الكوكايين بقية الأيام.

وتشير الأرقام اليومية إلى انخفاض التعاطي في لندن يومي السبت والأحد، في تناقض حاد مع نتائج مدن أخرى. وتعتمد الدراسة على عينات من مياه الصرف الصحي على مدى أسبوع واحد وتحللها بحثاً عن آثار لمخدرات الأمفيتامين والكوكايين وحبوب الهلوسة والميثامفيتامين. وأظهرت الفحوصات التي أجريت في آذار/ مارس أن متوسط تركيز الكوكايين خلال أيام الأسبوع في مياه الصرف الصحي بلندن يبلغ 949.3 مليغرام لكل ألف شخص في اليوم الواحد. لكن في نهاية الأسبوع يتراجع التركيز إلى 840.5 مليغرام لكل ألف شخص في اليوم الواحد.

أما في أنتويرب، فيصل هذا المستوى في أيام الأسبوع إلى 745.2 مليغرام، ولكنه يرتفع إلى 1042 مليغرام في عطلة نهاية الأسبوع.

م.م/ ي.أ (د ب أ)

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