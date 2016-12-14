أخبار عاجلة

الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية تحبظ محاولة تفجير لمستشفى 57357 -
8 الصبح - حلقة عن تجديد الخطاب الديني ودور الأزهر فى مواجهة الإرهاب - حلقة 11-4-2017 -
ستاد مصر: تحليل طريقة لعب فريقى الاتحاد والأهلى من خلال التشكيل -
رئيس الأركان يبحث مع قائد الجيش الزامبي زيادة التعاون العسكري بين البلدين -
عبدالعال بعد فرض "الطوارئ": يجب تطبيق كل ما هو استثنائي.. وعلى الصحافة الحذر -
رسمياً: السبت والأحد والإثنين إجازة لجميع الموظفين العاملين بهذه المصالح الحكومية لتلك الأسباب -
السفيرة عزيزة - الشاعرة / نور عبد الله ... قصيدة " ملوك الأرض " -
ازدياد الإقبال في الانتخابات على مقعدي السادات ومصيلحي -
توقيع بروتوكول تعاون بين «الصحفيين» ونظيرتها البحرينية -
وزير الدفاع يفتتح مؤتمر علوم تكنولوجيا الطيران والفضاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

رئيس البرلمان الليبى يصل روسيا لمناقشة عدد من القضايا المشتركة

Google+ Print
رئيس البرلمان الليبى يصل روسيا لمناقشة عدد من القضايا المشتركة رئيس البرلمان الليبى يصل روسيا لمناقشة عدد من القضايا المشتركة

>كتب أحمد جمعة

وصل المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبى، إلى روسيا أمس الثلاثاء فى زيارة رسمية، بصحبة وفد رفيع المستوى يضم عدد من نواب البرلمان ووزراء الخارجية والاقتصاد والدفاع والنفط، لمناقشة عدد من القضايا والملفات المشتركة بين البلدين.

 

وقال عبد الحميد صافى المستشار الإعلامى لرئيس مجلس النواب، فى تصريحات صحفية من العاصمة الروسية (موسكو)، إن زيارة رئيس البرلمان تتضمن عدد من المقابلات واللقاءات المهمة، إذ يتلقى نظيرة سيرجى ناريشكين رئيس مجلس النواب الروسى ( الدوما) ، ووزير الخارجية سيرجى فيكتوروفيتش لافروف، بالإضافة إلى عدد من مسئولى المؤسسة العسكرية الروسية والنفط.

 

وأضاف الصافى،أن العلاقة مع روسيا علاقة قديمة، مؤكدًا حرص بلاده على استمرار هذه العلاقة الجيدة  التى تتسم بالود والتفاهم فى كل  القضايا والملفات، مشيرًا إلى أن موقف روسيا مع (ليبيا ) واضح ومساند للمؤسسات الشرعية، وخاصة بعد الموقف الروسى فى مجلس الأمن، عندما احترم إرادة الشعب الليبى والدستور وساند المؤسسات الشرعية .


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365