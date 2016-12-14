رئيس البرلمان الليبى يصل روسيا لمناقشة عدد من القضايا المشتركة

كتب أحمد جمعة

وصل المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبى، إلى روسيا أمس الثلاثاء فى زيارة رسمية، بصحبة وفد رفيع المستوى يضم عدد من نواب البرلمان ووزراء الخارجية والاقتصاد والدفاع والنفط، لمناقشة عدد من القضايا والملفات المشتركة بين البلدين.

وقال عبد الحميد صافى المستشار الإعلامى لرئيس مجلس النواب، فى تصريحات صحفية من العاصمة الروسية (موسكو)، إن زيارة رئيس البرلمان تتضمن عدد من المقابلات واللقاءات المهمة، إذ يتلقى نظيرة سيرجى ناريشكين رئيس مجلس النواب الروسى ( الدوما) ، ووزير الخارجية سيرجى فيكتوروفيتش لافروف، بالإضافة إلى عدد من مسئولى المؤسسة العسكرية الروسية والنفط.

وأضاف الصافى،أن العلاقة مع روسيا علاقة قديمة، مؤكدًا حرص بلاده على استمرار هذه العلاقة الجيدة التى تتسم بالود والتفاهم فى كل القضايا والملفات، مشيرًا إلى أن موقف روسيا مع (ليبيا ) واضح ومساند للمؤسسات الشرعية، وخاصة بعد الموقف الروسى فى مجلس الأمن، عندما احترم إرادة الشعب الليبى والدستور وساند المؤسسات الشرعية .