النائب ثروت بخيت: أتقدم ببلاغ غدا للنائب العام ضد ياسر برهامى لإساءته للأقباط

كتب أحمد عرفة

أكد النائب ثروت بخيت، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه سيتقدم ومجموعة من المحامين باللجنة، ببلاغ للنائب العام غدا ضد ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، يتهمه فيه بتكدير السلم والأمن الاجتماعى وازدراء الدين المسيحى.

وقال بخيت، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه سيتواصل اليوم مع عدد من أعضاء اللجنة، لمشاركته غدا فى البلاغ الذى سيتقدم به للنائب العام ضد برهامى، موضحا أنه سيسرد فيه جميع الفتاوى والتصريحات التى صدرت من برهامى منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن ضد الأقباط.

وأوضح النائب:"وفقا للمادة 98 من قانون العقوبات الخاصة بإزدراء الأديان، فإنه يجب محاكمة ياسر برهامى بتهمة ازدراء الاديان".