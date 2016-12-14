جنايات الإسماعيلية تبرئ متهمين من حيازة مخدرات وتأمر بالقبض على ضابط القضية

الإسماعيلية – صبرى غانم

أصدرت محكمة جنايات الإسماعيلية، الدائرة الثانية برئاسة المستشار محمد نصرالدين بركات رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد شرف الدين ومحمود الشربينى، بسكرتارية محمد فؤاد ومحمد عبد الستار، حكما تاريخيا فى الجناية رقم 3819 لسنة 2016 جنايات القنطرة غرب، ببراءة المتهمين سليمان على زايد وفتحى سليمان على من التهمة الموجهة إليهما، وقررت حبس الشاهد إبراهيم سليمان إبراهيم لقيامه بدس المخدرات للمتهمين بتحريض من ضباط المباحث.

وكلفت المحكمة مدير مباحث الإسماعيلية، بالقبض على الملازم أول محمد أسعد عبد المجيد، والملازم أول محمد أدريس محمد، معاونى مباحث القنطرة غرب، والمخبر فوزى، وعرضهم على النيابة الكلية صباح غدًا، ووجهت لهم تهم استغلال النفوذ وحيازة، وإحراز مواد مخدرة، وتزوير فى أوراق الجناية رقم 3819 لسنة 2016 من محضر تحريات، ومحضر ضبط المتهمين وأقوالهم فى تحقيقات النيابة العامة.

وتعود أحداث الواقعة عندما قام معاونى المباحث بالاستعانة بالشاهد "مرشد المباحث " وتحريضه على وضع 30 كيلو بانجو و2 كيلو حشيش أمام منزل المتهمين المحكوم لهما بالبراءة .

وبالفعل تم القبض عليهما، وتم إحالتهما إلى محكمة الجنايات وأثناء مناقشة الشاهد إبراهيم سليمان إبراهيم " مرشد المباحث" اعترف بقيامه بوضع المخدرات أمام منزل المتهمين بتحريض من ضباط المباحث.