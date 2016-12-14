سقوط أمطار غزيرة على البحيرة.. وتعطيل الدراسة بـ6 مراكز اليوم والخميس

البحيرة جمال أبو الفضل - ناصرجودة

أعلنت إدارة الأزمات والكوارث بديوان عام محافظة البحيرة، تعرض العديد من مراكز المحافظة لأمطار غزيرة، خاصة فى مراكز: رشيد والتى استمرت لمدة نصف ساعة، وكفرالدوار لمدة 25 دقيقة، وإدكو لمدة ساعة، والمحمودية لمدة 45 دقيقة، ودمنهور بصورة متقطعة، وأبوحمص لمدة 60 دقيقة، وما زالت الأمطار مستمرة بصورة متقطعة فى العديد من المراكز.

وتم الدفع بمعدات للشوارع للبدء فى كسح تجمعات المياه، وكذا توجه أفراد من غرفة إدارة الأزمات والكوارث إلى المراكز لمتابعة الموقف على الطبيعة، ولم يتم الإبلاغ عن وجود سقوط لأعمدة الكهرباء أو انقطاع التيار الكهربائى أو مياه الشرب بمراكز المحافظة، كما أن مناسيب المياه فى الترع والمصارف مناسبة.

ومن جانبه وجه الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد بشركتى الكهرباء والمياه وتخفيض ضغط المياه فى الشبكات العمومية عند الحاجة لذلك، كما وجه مسئولى الرى والصرف بضرورة متابعة مناسيب الترع والمصارف بصورة دقيقة على مدار الساعة، بالإضافة إلى توجيه إدارة المرور بمتابعة الطرق الرئيسية لاتخاذ اللازم لتأمينها.

وجه المحافظ مديرية التربية والتعليم بتعطيل المدارس اليوم وغدًا الخميس بمراكز ( دمنهور – المحمودية – إدكو – أبوحمص – رشيد – كفرالدوار)، مهيبًا بالمواطنين بأهمية اتباع التعليمات والتنبيه بعدم الخروج أثناء الأمطار أو الاقتراب من أعمدة الكهرباء، والإبلاغ فورا عن أى أحداث ناتجة عن الأمطار من خلال رقم 114 الخط الساخن بغرفة إدارة الأزمات بالمحافظة.