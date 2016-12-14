عمر جابر: تنازلى عن مستحقاتى للزمالك أقل شىء أستطيع أن أقدمه

كتب حسام الحاج

قال عمر جابر، لاعب المنتخب الوطنى، والمحترف فى صفوف بازل السويسرى، إن الزمالك ناديه السابق له فضل كبير عليه، مشيراً إلى أنه يتمنى أن يحصد الفريق الأبيض بطولة الدورى هذا الموسم.

أضاف جابر فى تصريحات لـ قناة أون سبورت مع الإعلامى مدحت شلبى: "تنازلت عن مستحقاتى للزمالك، وذلك أقل شىء أستطيع أن أقدمه له، خاصة أن له فضل كبير علىّ".

وتحدث عمر جابر عن مسيرته الاحترافية فى نادى بازل السويسرى: "الحمد لله شاركت فى كل البطولات وراض عن نسبة المشاركة مع فريقى"، مضيفا ان طموحه أن يلعب فى أندية كبيرة مثل الدورى الإسبانى".