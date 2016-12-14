مدرب بتروجت: الخسارة من الزمالك "غير مقلقة" والنتيجة عكس سير اللقاء

كتب أحمد طارق

أكد محمد إبراهيم، مدرب فريق بتروجت، أن فوز الزمالك بهدف على فريقه فى المباراة التى جمعتهما اليوم الثلاثاء، على استاد بترو سبورت، فى إطار منافسات الجولة الـ 15 من عمر الدورى، جاءت عكس سير اللقاء.

أضاف مدرب بتروجت خلال تصريحاته لبرنامج "كورة كل يوم" مع الإعلامى كريم شحاتة، عبر شاشة "النهار رياضة"، أن فريقه سيطر على شوطى المباراة وشن العديد من الهجمات الخطرة على مرمى أحمد الشناوى، إلا أن الهدف العكسى حول اللقاء.

تابع محمد إبراهيم حديثه، مؤكداً أن بتروجت حصد عدد كبير من النقاط منذ بداية مسابقة الدورى، وأن الخسارة من الزمالك بهدف دون رد أمر غير مقلق للجهاز الفنى، خاصة وأن اللاعبيون قدموا مستوى مميزا.