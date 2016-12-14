أخبار عاجلة

الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية تحبظ محاولة تفجير لمستشفى 57357 -
8 الصبح - حلقة عن تجديد الخطاب الديني ودور الأزهر فى مواجهة الإرهاب - حلقة 11-4-2017 -
ستاد مصر: تحليل طريقة لعب فريقى الاتحاد والأهلى من خلال التشكيل -
رئيس الأركان يبحث مع قائد الجيش الزامبي زيادة التعاون العسكري بين البلدين -
عبدالعال بعد فرض "الطوارئ": يجب تطبيق كل ما هو استثنائي.. وعلى الصحافة الحذر -
رسمياً: السبت والأحد والإثنين إجازة لجميع الموظفين العاملين بهذه المصالح الحكومية لتلك الأسباب -
السفيرة عزيزة - الشاعرة / نور عبد الله ... قصيدة " ملوك الأرض " -
ازدياد الإقبال في الانتخابات على مقعدي السادات ومصيلحي -
توقيع بروتوكول تعاون بين «الصحفيين» ونظيرتها البحرينية -
وزير الدفاع يفتتح مؤتمر علوم تكنولوجيا الطيران والفضاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

مدرب بتروجت: الخسارة من الزمالك "غير مقلقة" والنتيجة عكس سير اللقاء

Google+ Print
مدرب بتروجت: الخسارة من الزمالك "غير مقلقة" والنتيجة عكس سير اللقاء مدرب بتروجت: الخسارة من الزمالك "غير مقلقة" والنتيجة عكس سير اللقاء

>كتب أحمد طارق

أكد محمد إبراهيم، مدرب فريق بتروجت، أن فوز الزمالك بهدف على فريقه فى المباراة التى جمعتهما اليوم الثلاثاء، على استاد بترو سبورت، فى إطار منافسات الجولة الـ 15 من عمر الدورى، جاءت عكس سير اللقاء.

 

أضاف مدرب بتروجت خلال تصريحاته لبرنامج "كورة كل يوم" مع الإعلامى كريم شحاتة، عبر شاشة "النهار "، أن فريقه سيطر على شوطى المباراة وشن العديد من الهجمات الخطرة على مرمى أحمد الشناوى، إلا أن الهدف العكسى حول اللقاء.

 

تابع محمد إبراهيم حديثه، مؤكداً أن بتروجت حصد عدد كبير من النقاط منذ بداية مسابقة الدورى، وأن الخسارة من الزمالك بهدف دون رد أمر غير مقلق للجهاز الفنى، خاصة وأن اللاعبيون قدموا مستوى مميزا.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان تطالب بالتأمين على الحكام

لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان تطالب بالتأمين على الحكام

مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب يدين تفجيري طنطا والإسكندرية

مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب يدين تفجيري طنطا والإسكندرية

«في يوم تهانيهم أصبحنا نعزيهم».. نجوم الرياضة يعلقون على التفجيرات الإرهابية

«في يوم تهانيهم أصبحنا نعزيهم».. نجوم الرياضة يعلقون على التفجيرات الإرهابية

ورشة عمل لـ«دعم مصر» لمناقشة قانون الرياضة الجديد.. غدا

ورشة عمل لـ«دعم مصر» لمناقشة قانون الرياضة الجديد.. غدا