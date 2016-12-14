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رئيس الاتحاد الدولى للجودو يقترح على وزارة الرياضة إقامة منتدى اقتصادى

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رئيس الاتحاد الدولى للجودو يقترح على وزارة الرياضة إقامة منتدى اقتصادى رئيس الاتحاد الدولى للجودو يقترح على وزارة الرياضة إقامة منتدى اقتصادى

استقبل محمود الحلو المدير التنفيذى للمجلس للقومى للرياضة، النمساوى ماريوس فايزر رئيس الاتحاد الدولى للجودو بحضور اللواء سامح مباشر رئيس الاتحاد المصرى للجودو وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد ومدربى المصرى.

 

أبدى فايزر سعادته الغامرة بتواجده فى خلال هذا الوقت، واعتزازه بصداقته مع المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، مشيدا بلقائه به فى دبى فى وقت سابق ومدى تقارب وجهات النظر بينهم.

 

استعرض رئيس الاتحاد الدولى خلال الاجتماع الجهود التى يقوم بها الاتحاد الدولى لدعم لعبة الجودو فى مصر للارتقاء باللعبة فنيا، نظر لوجود عدد من اللاعبين المتميزين والمصنفين على مستوى العالم فى المنتخبات الوطنية المختلفة.

 

كما تناول اللقاء مناقشة الاقتراح المقدم من رئيس الاتحاد الدولى للجودو بإقامة بطولة عالمية فى مصر نهاية العام المقبل وهى بطولة الماسترز (الأساتذة) التى تعتبر اهم واقوى بطوله ينظمها الاتحاد الدولى للجودو خلال عامى 2017/2018، كما اقترح فايزر إقامة منتدى اقتصادى على هامش بطولة الأساتذة لدفع الاقتصاد المصرى للإمام، بالإضافة إلى توفير معسكرات لبعض اللاعبين المصنفين فى أوروبا على نفقة الاتحاد الدولى دون أن يتحمل نظيره المصرى أى تكاليف مالية.

 

اقترح رئيس الاتحاد الدولى عمل برتوكول تعاون بين وزارة الرياضة والاتحاد المصرى للجودو والاتحاد الدولى للعبة لنشر الجودو فى عدد 20 مدرسة فى محافظات مصر المختلفة، وذلك لمدة عام دون أن تتحمل الدولة أى مصاريف وأعباء مالية، وعلى أن تستكمل وزارة الرياضة والاتحاد المصرى للجودو للمشروع بعد انتهاء فترة رعاية الاتحاد الدولى للمشروع.

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مصر 365

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