مقتل أخطر إهابي في سيناء مسؤول التدريب على صناعة القنابل والعبوات الناسفة

أكدت صحيفة “يدعوت أحرنوت” الإسرائيلية أن عبد الإله قفشطة، المسؤول السابق في حركة عز الدين القسام قتل في غارة للجيش المصري بسيناء. مضيفة أن الميجر جنرال في الجيش الإسرائيلي يؤاف مردخاي ذكر اسمه عدة مرات بأنه “هو جسر التواصل بين حماس وداعش”، موضحة أن حماس تحاول دائمًا أن تنأى بنفسها عن قشطة.

> وأكدت الصحيفة الإسرائيلية أن قشطة كان يتقن جدًا استخدام الصواريخ المضادة للدبابات من طراز كورنيت المتقدمة مضيفة أنه كان يًدرس للإرهابيين في سيناء كيفية استخدام الصواريخ المضادة للدبابات، وكيفية إنشاء العبوات الناسفة.

ونشرت الصحيفة صورا لبيان تنظيم ولاية سيناء الذي يؤكد خبر مقتل القيادي الداعشي في سيناء