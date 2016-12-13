بالفيديو.. وزير البترول الأسبق يشرح تفاصيل الاستثمارات الروسية في مشروع الغاز المصري

قال وزير البترول المصري السابق المهندس، أسامة كمال، إن الاستثمارات الروسية عبر شركة روس نفط في حقل مشروع الغاز البحري المصري شروق، ستنعكس إيجابيًا على الاقتصاد، خاصة مع قدرة قطاع البترول على جلب مستثمرين جدد في قطاع البترول، الذي يمتلك بيئة جاذبة ومقومات جيدة.

> وأضاف كمال خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على شاشة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أن الاقتصاد به ما يسمي حكم إدارة المحفظة، وهو ما فعلته شركة إيني الإيطالية، التي استثمرت ورصدت مبالغ الاستثمار في مشروع حقل غاز شروق البحري المصري في حدود 12 مليار دولار، واستطاعت إيني أن تحقق كسب تجاري بوجود احتياطات تقدر 30 تريليون قدم مكعب غاز، من خلال حفر بئر استكشافي واحد.

> وأشار كمال إلى أن “إيني” طوال الفترة الماضية قامت بالترويج لما فعلته بهذه الاستثمارات وباعت 10 % من حصتها منذ فترة طويلة لأحد الشركات البريطانية، واليوم عقدت صفقة قدرها مليار و250 مليون دولار لبيع 30% من حصتها للشركة الروسية روس نفط، وبالتالي فالاستثمار وبيع جزء من الحصص، هو عرف معمول به في مجال الاقتصاد.

> وأكد كمال أن الاستثمارات الروسية تقدر بنحو 4.5 مليار دولار، ما يمثل لمصر استثمارات جيدة، ويراها الشركاء الأجانب بيئة مناسبة للتعامل بعمليات البيع والشراء، موضحا أن بيع إيني حصتها للشركة الروسية جاء مقابل 1.125 مليار دولار لتخفض حصتها في حقل ظهر العملاق للغاز الطبيعي إلى 60%.

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